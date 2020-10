Die Sperrung der Brücke in der Obersülzer Straße führt in Grünstadt zu langen Verkehrsstaus: In der Kirchheimer Straße, in der Bitzenstraße und am Polizeikreisel staut sich der Verkehr zurück. Auch in vielen Seitenstraßen müssen Autofahrer lange warten, bis sie in die Durchfahrtsstraßen einfahren können.

Wer am Montag mit dem Auto durch Grünstadt gefahren ist, musste noch geduldiger sein als sonst. Denn nicht nur in den Hauptdurchfahrten in der Kirchheimer Straße und der Bitzenstraße bildeten sich lange Staus, auch in anderen Straßen – wie der Bahnhofstraße – musste man lange warten, um ein paar Meter weiter zu kommen.

Umleitung noch ungewohnt

Polizeichef Sigfried Doll überrascht der viele Verkehr, der sich am Montag durch Grünstadt schlängelt, nicht. „Das war zu erwarten“, kommentiert er die Lage. Bis sich die Autofahrer daran gewöhnt hätten, über die Umgehungsstraße in die Stadt zu fahren, werde es wohl noch einige Tage dauern.

Zeit, sich an die Großbaustelle zu gewöhnen, gibt es in der Tat: Denn am Montag startete ein Projekt, dass die Autofahrer für die nächsten zwei Jahre zum Umlenken zwingen wird: Die Obersülzer Straße wird auf einer Länge von 1,1 Kilometern erneuert. Der Verkehr wird über die B 271 und die Kirchheimer Straße umgeleitet.

Am Montagvormittag ist von den Arbeiten selbst noch nichts zu sehen: Einige Bauleute stehen bei einer Vorbesprechung zusammen, eine Mitarbeiterin der Stadt ist mit einem Bauplan unterwegs, Container und Baufahrzeuge der Firma Strabag sind aufgestellt, die Zufahrt zur Obersülzer Brücke und die Brücke selbst sind gesperrt, immer wieder kehren Autofahrer in der Brückenstraße um, weil sie nicht weiterkommen.

Bis Dezember soll der erste Bauabschnitt fertig sein

Von Oktober bis Dezember wird die 180 Meter lange Strecke zwischen der Überführung zur Bahn und der Einfahrt zur Brückenstraße neu gemacht. Die Fahrbahn wird im Kurvenbereich verbreitert, dafür muss (von der Stadt aus kommend linkerhand) eine Stützwand in den Rang gebaut werden. Diese Winkelstützwand wird 60 Meter lang und 1,30 Meter hoch sein. Der erste Bauabschnitt soll bis Dezember fertiggestellt werden, so dass die Autofahrer in der Winterpause, bis etwa Mitte Januar, wieder über die Obersülzer Brücke fahren können. 2021 wird dann ein weiteres Stück der Straße gesperrt. 3,85 Millionen Euro soll der Ausbau am Ende kosten.

Kontrolle am Kreisel

Zurück zur Polizei: Die Polizisten hatten sich am Montag am Kreisel vor der Dienststelle aufgestellt: „Die Kollegen beobachten den Verkehr“, sagt Polizeichef Doll. Dabei sei auf dem Polizei-Parkplatz auch der eine oder andere Autofahrer kontrolliert worden – wie am Nachmittag der 42-jährige Fahrer eines Ford Mondeo aus dem Raum Kirchheimbolanden. Die Polizisten verboten ihm die Weiterfahrt, weil er ohne Führerschein unterwegs war. Diesen hatte er schon im Juni abgeben müssen. Einen Unfall in der Kirchheimer Straße hat die Polizei auch aufgenommen. Der habe sich allerdings auf einem Firmengelände (Unfallflucht nach Rangieren) zugetragen und nichts mit dem vielen Verkehr zu tun. Der Eindruck, dass die Polizei derzeit verstärkt Verkehrskontrollen vornimmt, täusche nicht, bestätigt Doll: In der Dienststelle seien derzeit drei Bachelor-Praktikanten bei der Schutzpolizei, zwei bei der Kriminalpolizei. Die Verkehrskontrollen seien Teil der Ausbildung der jungen Kollegen.