Von oben Sonne satt, von unten angenehm kühl: Zum Saisonstart am Mittwoch nach der siebenmonatigen Schließung war das Cabriobad Leiningerland in Grünstadt gleich gut besucht – bis zum Mittag waren schon 158 Gäste vor Ort. Ein bisschen Urlaubsgefühl hatte man sich schließlich nach all den Corona-Einschränkungen verdient. Maria Altheimer aus Hettenleidelheim (im Foto) erzählt, sie konnte es kaum erwarten, wieder Bahnen zu ziehen. Und Bademeister Freddy Osterholzer und seine beiden Kolleginnen freuen sich, endlich wieder richtig im Einsatz zu sein. „Das haben wir vermisst. Den Trubel“, sagt die Schwimmaufsicht, die von gleich vier Service-Mitarbeitern unterstützt wird. Es gibt Platz für bis zu 477 Badegäste, man kann ohne Test ins Bad. „Wer vorbeikommen möchte, braucht keinen Termin zu buchen“, erklärt Osterholzer. Das ist im Schwimmbad so ein bisschen wie an der Küste: Wird (im Internet) die rote Flagge gehisst, gilt ein Aufnahmestopp – aber das ist selten. „Wir sind gespannt, was die nächsten Tage bringen“, sagt Osterholzer – der auf ganz viele Wasserratten hofft.