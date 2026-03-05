Nach dem 0:2 gegen Mechtersheim II steht der SV Obersülzen unter Druck. Am Sonntag wartet der Tabellenzweite Jockgrim auf die Garlipp-Elf.

Fußball-Bezirksligist SV Obersülzen hatte einen schwachen Restart. Das Team von Spielertrainer Göran Garlipp verlor sein Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des TuS Mechtersheim mit 0:2 (0:0) und ist damit punktgleich mit dem Ligaviertletzten SV Erlenbach. Am Sonntag, 15 Uhr, kommt der Ligazweite ans Sülzer Tor.

„Eigentlich ist das ein Spiel gewesen, das wir auch hätten für uns entscheiden können. Der TuS Mechtersheim II wollte eben am Ende einfach den Sieg ein wenig mehr als wir“, befand der Obersülzer Co-Trainer Sascha Gerber. Im ersten Durchgang waren die Obersülzer tatsächlich torgefährlicher. „Der Mechtersheimer Torwart, der ja schon im Hinspiel sehr gut war, ist auch diesmal überragend gewesen“, befand Gerber. Sebastian Ehlert bewahrte den TuS II im ersten Durchgang mehrmals vor einem Rückstand. „Wir haben in der ersten Halbzeit verpasst, einen Treffer zu setzen“, sagte Gerber.

Im zweiten Durchgang sahen die 60 Zuschauer auf dem Kunstrasen des Sülzer Tores viele Zweikämpfe. Teilweise war das Spiel auch nicklig. „Das Schiedsrichtergespann war ganz jung, man hat schon gesehen, dass die doch noch einiges lernen müssen“, befand Sascha Gerber. Nach einem Fehler des Obersülzers Jan Gaschott, der diesmal auf der Außenverteidigerposition aushelfen musste, gingen die Mechtersheimer blitzschnell zum Angriff über. Kerem Kardemir tauchte frei vor dem Obersülzer Torhüter Joshua Mayer auf und ließ mit seinem Schuss dem Keeper keine Chance – Mechtersheim führte mit 1:0 (77.).

Die SVO-Akteure versuchten danach, den Ausgleich zu erzielen. Doch richtig klare Möglichkeiten hatte das Garlipp-Team nicht mehr. Auch eine Überzahlsituation nach einer Zeitstrafe für einen TuS-Spieler (75.) konnten die Obersülzer nicht nutzen. Mittelfeldspieler Florian Limpert sah dann nach einer Diskussion mit einem Mechtersheimer Gegenspieler die Rote Karte (88.). Sascha Gerber fand den Platzverweis „völlig überzogen“. In der langen Nachspielzeit machte dann der Mechtersheimer Emil Gaub mit dem 2:0 (90.+7) alles klar.

Am Sonntag haben die Obersülzer, die derzeit mit 21 Punkten auf dem zwölften Tabellenrang liegen und damit punktgleich mit dem Liga-13. SV Erlenbach sind, der aktuell in die Relegation müsste, den Zweiten zu Gast. Die TSG Jockgrim verlor überraschend beim BSC Oppau und musste den Platz an der Sonne an Südwest Ludwigshafen abgeben.

„Im Hinspiel haben wir bis kurz vor Schluss mit 3:2 in Führung gelegen und dann in der Nachspielzeit noch Gegentore einstecken müssen und letztlich dann doch noch mit 3:4 verloren“, erinnerte sich Sascha Gerber noch gut an das Hinspiel gegen die TSG Jockgrim und betonte: „Bei der TSG zieht Tim Lechnauer die Fäden, er machte alle Freistöße, ist Spielmacher, einfach alles bei Jockgrim, ihn müssen wir in den Griff bekommen, wenn wir gegen diesen starken Gegner Punkte holen wollen.“ Florian Limpert wird dann fehlen. „Wir hoffen, er bekommt nur ein Spiel Sperre“, sagte der Obersülzer Co-Trainer.