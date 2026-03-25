Das hätte kaum jemand für möglich gehalten: In Gelsenkirchen plünderten Diebe die Schätze von Sparkassen-Kunden. Was Pfälzer Banken nun ihren Schließfach-Mietern raten.

Dieser Fall hat Gelsenkirchen in Atem gehalten: Ende Dezember 2025 gelang es Einbrechern, in das Bankgebäude der Sparkasse einzubrechen und Schließfächer zu plündern. Diese können Kunden anmieten, um dort Gegenstände zu verwahren. Das müssen nicht nur Schmuckstücke sein – auch Dokumente oder andere Objekte von individuellem Belang können da gelagert werden. In der Regel stehen die Schließfächer in einem Tresorraum. Heißt: Die Banken werben mit großen Sicherheitsversprechen, da niemand ungefragt in diese Bereiche vordringen kann.

Dieb mit Insiderwissen?

Das hielt die Einbrecher im Fall von Gelsenkirchen aber nicht zurück. 3000 Schließfächer sollen die Unbekannten in der Bank geleert haben. Der geschätzte Schaden: zwischen 30 und 100 Millionen Euro.

Unabhängig von der Menge der gestohlenen Sachen und deren Wert hat die Einbruchsweise für Wirbel gesorgt. Denn die Täter sind nach derzeitigem Stand durch ein angrenzendes Parkhaus in das Sparkassengebäude gelangt. Eine Wand bohrten sie auf und kamen in den Tresorraum. Mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass fünf bis sieben Menschen an dem Einbruch beteiligt waren. Spekuliert wird, ob einer der Unbekannten Insiderwissen über den Aufbau des Gebäudes hatte, da der Einbruch raffiniert und ohne große Störungen ablief.

Banksprecher: „Nur wenige Rückfragen“

Der Einbruch in Gelsenkirchen zeigt, dass Schließfächer nicht unbedingt so sicher sind, wie vielleicht der ein oder andere angenommen hat. Das zeigen neben dem Fall in Gelsenkirchen auch weitere, unter anderem in Stuhr (Bremen), wo 14 Fächer einer VR Bank von Dieben geleert wurden.

Auf Nachfrage teilt die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz mit Sitz in Speyer und einem Geschäftsgebiet von 50 Filialen in der Vorderpfalz mit, dass der Fall in Gelsenkirchen das Interesse der Menschen an Schließfächern nicht geschmälert habe. Dem stimmt Thomas Mansmann, Abteilungsleiter der Sparkasse Rhein-Haardt, zu. Die Sparkasse hat ihren Sitz in Bad Dürkheim, ihr Geschäftsgebiet umfasst den gleichnamigen Landkreis sowie Frankenthal und Neustadt an der Weinstraße.

Laut Mansmann habe es in seiner Bank in letzter Zeit sogar mehr Nachfragen nach Schließfächern gegeben. Caroline Wittemann, Pressesprecherin der Sparda-Bank Südwest, – 44 Filialen in Rheinland-Pfalz und Saarland – teilt mit, dass es nur vereinzelt Rückfragen von Kunden wegen des Einbruchs in Gelsenkirchen gab.

Bewerber werden geprüft

VR-Sprecher Meßmer erklärt, dass nach wie vor viele Menschen auf verschiedene Anlagemöglichkeiten für ihre Vermögenswerte setzen. Dass Kunden ihre Anlagen mehrheitlich ins Digitale übertragen würden, habe die VR Bank bisher nicht festgestellt. Entsprechend plant die Bank derzeit nicht, das Angebot an Schließfächern zu verringern. Ebenso verfolgt die Sparkasse derzeit keine solchen Pläne.

Dennoch gab es wegen des Einbruchs Fragen von Kunden an die VR Bank und die Sparkasse, wie beide Sprecher mitteilen. Laut Meßmer sind die Sicherheitsstandards bei der VR Bank hoch. Nach dem Fall in Gelsenkirchen seien die Sicherheitstechnologien noch einmal geprüft worden. Derzeit werde mit einem interen Sachverständigen sowie weiteren Experten beraten, was sich noch verbessern ließe. Darüber hinaus achte die VR-Bankverwaltung darauf, wen sie einstelle. So müsse jeder unter anderem ein Führungszeugnis vorlegen. Für die Sparkasse Rhein-Haardt sagt Mansmann, dass Sicherheit kein Zustand sei, sondern ein „System, das regelmäßig überprüft und weiterentwickelt wird“.

Gibt es Versicherungsschutz?

Wer ein Schließfach anmietet, interessiert sich in der Regel auch dafür, wer haftet, wenn das Eigentum verloren geht. Meßmer erklärt schriftlich, dass Interessierte eine Schließfachversicherung abschließen sollten. Grund ist, dass über den reinen Schließfachvertrag die dort gelagerten Gegenstände nicht automatisch versichert sind. Heißt: Sollte etwas verloren gehen, haftet die VR-Bank zunächst nicht.

Bei der Sparkasse Rhein-Haardt sind die Schließfächer standardmäßig bis zu einem Betrag von 10.000 Euro versichert. Wittemann von der Sparda-Bank rät Mietern, genau zu dokumentieren, was in die Schließfächer gelegt wird. Nur mit einem Nachweis kann gegenüber der Versicherung ein Anspruch geltend gemacht werden. Zudem sollte der Wert der Objekte in dem Fach den vereinbarten Versicherungsschutz nicht übersteigen. Was genau in den Schließfächern liegt, kann keine der Banken sagen. Mansmann: „Schließfächer funktionieren bewusst anonym.“