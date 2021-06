Ein 25 Jahre alter Mann hat sich nach Angaben der Polizei den Beamten gegenüber sehr rüde verhalten – und kam schließlich in Gewahrsam. Wie die Beamten berichten, beklagten sich Bewohner der Schlesingerstraße in Grünstadt am Montagabend über zu laute Musik und Geschrei aus der Wohnung des Mannes. Zudem habe er eine Nachbarin übel beleidigt und ihr den Mittelfinger gezeigt, hieß es. Den Polizisten gegenüber habe er sich zunächst kooperativ verhalten. Nur 40 Minuten später hatte sich die Situation in der Schlesingerstraße laut Polizei allerdings abermals verschärft, weil der 25-Jährige keine Ruhe gab. Nun verhielt er sich auch gegenüber den Beamten aggressiv. Er habe sich gegen die Gewahrsamnahme und Fesselung zur Wehr gesetzt, sich gesperrt und versucht, sich aus den Haltegriffen zu winden, so die Polizei. Auf der Dienststelle wurde ihm Blut abgenommen – dagegen leistete er ebenfalls Widerstand. Der Test zeigte 2,5 Promille Alkohol im Blut an.