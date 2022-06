Für die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr in Obrigheim hat das Wochenende mit einem Einsatz begonnen: Nach dem Regen am späten Freitagnachmittag haben sie an sieben Einsatzorten in der Mühlstraße, in der Hauptstraße, in der Jahnstraße, im Friedhofsweg und in der Hans-Stein-Siedlung Wasser aus Gebäuden gepumpt – betroffen waren vorwiegend Keller, aber auch eine tieferliegende Garage und in einem Fall ein Wohnraum. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Wie David Junker von der Obrigheimer Wehr am Abend berichtete, waren 20 Feuerwehrleute und fünf Fahrzeuge im Einsatz. Nach Angaben der Feuerwehreinsatzzentrale der VG in Obersülzen waren auch die Bockenheimer Kameraden gefordert: Sie wurden zu drei Einsätzen gerufen. Von der Grünstadter Wehr hieß es am Abend: „Alles ruhig.“