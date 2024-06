Nach einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Grünstadter Luitpoldplatz hofft die Polizei auf Hinweise zu drei Fluchtautos. Am Donnerstag gegen Mitternacht sollen sich zwei Personengruppen zunächst mit Worten gestritten haben, ehe mehrere Angreifer auf einen 21-Jährigen losgingen und ihn verletzten. Dann seien sie davongefahren, unter anderem in einem silbernen BMW. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei in Grünstadt unter Telefon 06359 93120 melden.