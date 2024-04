Von Freitag, 22.30 Uhr, bis Montagmorgen, 09.15 Uhr, hat ein Opel Meriva in der Grünstadter Straße Am Stadtgraben gestanden. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen frischen Streifschaden an der vorderen linken Stoßstange fest – vermutlich von einem Fahrer, der den ordnungsgemäß geparkten Opel touchierte und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei etwa 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 93120 oder per E-Mail an die Adresse pigruenstadt@polizei.rlp.de.