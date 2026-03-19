Damit eine schwer verletzte Motorradfahrerin schnell versorgt wird, hat die Besatzung eines Rettungshubschraubers in Eisenberg ein außergewöhnliches Manöver gewagt.

Spektakulärer Rettungseinsatz in Eisenberg: Ersten Informationen zufolge fuhr dort am frühen Donnerstagabend eine Motorradfahrerin vom Kreisel aus durch die Konrad-Adenauer-Straße. Gleichzeitig wollte ein Autofahrer von der Bürgermeister-Diehl-Straße aus in die Konrad-Adenauer-Straße einbiegen. Offenbar übersah er dabei das Motorrad, beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Keine geeignete Landestelle

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad über die Fahrbahn geschleudert. Auch die Fahrerin rutschte quer über die Straße und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ersthelfer sowie schnell eintreffende Einsatzkräfte kümmerten sich unmittelbar um sie. Außerdem wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Doch weil es mittlerweile dämmerte und die Umgebung dicht bebaut ist, fand sich für ihn in diesem Bereich zunächst keine geeignete Landestelle.

Die Besatzung entschied sich daher zu einem außergewöhnlichen Manöver: Damit er die Frau möglichst schnell versorgen konnte, seilte sich der Notarzt in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle direkt aus dem Hubschrauber ab. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte schließlich ins Westpfalzklinikum geflogen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Eisenberger Feuerwehr im Einsatz.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Konrad-Adenauer-Straße in dem betroffenen Bereich vollständig für den Verkehr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Weitere Details, insbesondere zur Ursache des Zusammenstoßes, werden derzeit noch geprüft.