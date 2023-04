Der Diebstahl einer Honda in Hettenleidelheim hatte für den Dieb ein unangenehmes Nachspiel: Er ist in Untersuchungshaft gekommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden, weil Polizei und Staatsanwaltschaft davon ausgehen, dass der Mann ansonsten fliehen könnte.

Der 38-jährige Mann hatte am Samstagabend in Hettenleidelheim ein Leichtkraftrad gestohlen. Allerdings kam er nicht weit damit. Denn ein Autofahrer sah den Fahrer auf der A6 bei der Auffahrt Wattenheim und meldete ihn der Polizei, da er unsicher und ohne Helm unterwegs war. Die Autobahnpolizei merkte bei der Kontrolle des Mannes, dass dieser unter Drogen stand. Bei einem Urintest wurde festgestellt, dass er Amphetamin, Methamphetamin, Opiate, Kokain und Cannabis konsumiert hatte, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Autobahnpolizei und Staatsanwaltschaft. Eine weitere Überprüfung des 38-Jährigen in den Systemen der Polizei habe dann ergeben, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt und dass er ohne festen Wohnsitz ist. Zudem wird vermutet, dass er betrunken unterwegs war, deswegen wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bis zur Vorführung beim Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal in Gewahrsam genommen. Dieser erließ am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund Flucht- sowie Wiederholungsgefahr. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt. Aus der Hettenleidelheimer Garage war an jenem Abend noch ein zweites Leichtkraftrad gestohlen worden, eine grüne Honda DAX. Diese wird weiterhin gesucht. Wie es auf Nachfrage bei der Polizei Grünstadt hieß, gibt es hierzu keine neuen Erkenntnisse.