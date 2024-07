RHEINPFALZ-Sommertour: Bei der Wellpappenfabrik in Sausenheim hat sich eine Menge getan. Etliche Millionen Euro hat das Unternehmen in Modernisierungen investiert. Mit den Anstrengungen wird ein hehres Ziel verfolgt. Unsere Leser bekommen vor Ort einen eigenen Eindruck.

Die nächste RHEINPFALZ-Sommertour führt zu einem Unternehmen in Sausenheim, das schon öfter teilgenommen hat: die Wellpappenfabrik. Ein (eventuell nochmaliger) Besuch wird sich allerdings lohnen, denn es ist viel Neues zu erfahren. Die Firmenleitung hat in den letzten Monaten eine Menge Geld in die Hand genommen für Neubauten, Modernisierungen und auch für einen Abriss.

Allein rund eine Million Euro ist in die Errichtung einer 36 Meter langen Überladebrücke geflossen, die nun die Werke diesseits und jenseits der Leiningerstraße (L453) verbindet. Auf den in beide Richtungen laufenden Förderbändern in der mit Sandwichplatten verkleideten Stahlkonstruktion kann Ware von der Produktion ins Lager transportiert werden, aber auch aus dem Depot wieder zurück, um etwa auf Lkw verstaut und zu den Kunden gefahren zu werden. Bevor es die Brücke gab, sind täglich mindestens 50 Laster zwischen beiden Betriebs-Teilen gependelt – was nicht nur sehr umständlich war, sondern auch die Umwelt unnötig mit Abgasen und Lärm belastet hat. „Die Brücke ist Gold wert“, sagt Prokurist Detlev Wessel.

Neubau einer Halle angedacht

Umständlich sei es auch gewesen, dass die Büros des Unternehmens auf zwei Gebäude verteilt waren, erklärt er. Deshalb wurden sie vor Jahren auf ein Haus konzentriert. Das inzwischen marode frühere Domizil der Verwaltung, das Anfang der 1960er-Jahre errichtet worden war, stand daraufhin lange leer. Im März wurde es abgerissen. „Wir haben an der Stelle erst einmal Parkplätze geschaffen. Aber es ist vorstellbar, dass wir den Bereich langfristig wieder bebauen“, sagt der 67-Jährige. Die Fabrik fertigt zwar nur auf Bestellung, aber rund 50 Prozent der Ware müsse erst einmal vor Ort eingelagert werden. Und dafür brauche man eine Halle: „Die Kunden rufen sie heutzutage sehr kurzfristig ab“, erklärt Wessel. Das Unternehmen verfüge aber auch noch über eine angrenzende Grünfläche, die als Bauland genutzt werden könne.

Investiert wurde jedoch zunächst in die Produktionsanlagen. Zum einen wurde ein Teil der 110 Meter langen Fertigungslinie ersetzt, in der die Wellpappe entsteht. „Und wir haben eine Vier-Farben-Verarbeitungsmaschine gekauft“, sagt Wessel. Das Aggregat erledigt sehr viele Arbeitsgänge automatisch. Es druckt mehrfarbig, stanzt, rillt und schlitzt. Die neuen Anlagenteile sind deutlich energieeffizienter als die vorherigen. „Ende August, Anfang September werden weitere Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen“, kündigt Wessel an. Dann wird die Firma für drei, vier Monate keine Wellpappe herstellen können. „Wir werden die Bögen einkaufen müssen“, erläutert der Prokurist. Aufbewahrt würden sie in dem 450 Quadratmeter großen Zelt, das aktuell auf dem Firmengelände steht.

Eine Zertifizierung wird angestrebt

Das Unternehmen hat ein ehrgeiziges Ziel: Es will seine CO 2 -Emissionen bis 2030 auf 50 Prozent reduzieren und 20 Jahre später komplett klimaneutral sein. „Inklusive Transport“, betont Wessel. Es gebe ja schon elektrisch betriebene Lastwagen oder auch solche, die Wasserstoff tanken. Ein erster Schritt sei neben den Neuanschaffungen von Maschinen eine Energiezertifizierung bis Mitte 2025.

Die Sausenheimer Wellpappenfabrik öffnet ihre Werkstore für RHEINPFALZ-Leser am Donnerstag, 1. August. Es werden zwei Führungen für jeweils 14 bis 16 Personen ab 14 Jahre angeboten: um 16 und um 17.30 Uhr. Die Besucher sollen bitte festes Schuhwerk tragen und werden mit Sicherheitswesten ausgestattet. „Wer möchte, kann auch einen Gehörschutz bekommen“, sagt Wessel.

Anmeldung

Anmeldungen bis Montag, 29. Juli, sind ausschließlich per E-Mail möglich an die Adresse sommertour-gru@rheinpfalz.de. In der E-Mail müssen die eigenen Kontaktdaten angegeben werden. Die Plätze werden verlost; die Teilnehmer erhalten eine Nachricht.