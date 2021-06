Wie durch ein Wunder nur leicht verletzt wurde am Freitagabend gegen 17.50 Uhr ein Pkw-Fahrer aus Niedersachsen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern im Abfahrtsbereich Grünstadt. Als der erste Wagen der Freiwilligen Feuerwehr Frankenthal an der Unglücksstelle eintraf, hatte sich der verletzte 20-Jährige schon selbst aus seinem Kia befreit und wurde vom Rettungsdienst versorgt, der mit zwei Wagen, dem Notarzt und dem Rettungshubschrauber Christoph 5 bereits vor Ort war. Wie die Autobahnpolizei Ruchheim mitteilte, war der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw von der Straße abgekommen, hatte sich offensichtlich mehrfach überschlagen und war dann auf einer Grünfläche mit dichtem Gebüsch auf dem Dach liegend gelandet – auf den ersten Blick nicht erkennbar. Durch die Feuerwehr, die mit 21 Kräften in fünf Fahrzeugen angerückt war, wurden der Brandschutz sichergestellt, das Gestrüpp und das Fahrzeug nach möglichen weiteren Insassen abgesucht und auf auslaufende Betriebsstoffe überprüft. Laut Polizei ist an dem Kia Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstanden.