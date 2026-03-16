Das Schulgebäude der Grundschule Kirchheim-Kleinkarlbach in Kirchheim wird auch diese Woche geschlossen bleiben. Das hat der zuständige VG-Beigeordnete Kay Kronemayer ( FWG) mitgeteilt. Grund ist, dass am Gebäudedach gearbeitet werden muss und die Schüler durch die Geräuschkulisse gestört werden könnten. Einige Dachziegel seien verschoben und müssten ersetzt werden, so Kronemayer. Vergangenen Montag wurde das Gebäude geschlossen, nachdem die Schulleitung auf Mäusebefall hingewiesen hatte. In diesem Zusammenhang fiel laut VG-Chef Daniel Krauß (SPD) auf, dass das Dach an bestimmten Stellen repariert werden muss. Der nun beauftragte Zimmermann wird zusätzlich zu den Dacharbeiten die Schulräume prüfen, und schauen, ob noch mehr gemacht werden müsse, so der Beigeordnete. Laut VG-Verwaltung soll das Schulgebäude am kommenden Montag, 23. März, wieder für den regulären Schulbetrieb geöffnet sein. Das Problem mit den Mäusen sei mittlerweile gelöst, informierte Kronemayer. Ursprünglich hätte das Gebäude diesen Montag wieder öffnen sollen. Während der Schließung kommen die Schüler im Gemeindehaus, im Seitengebäude Diffiné-Haus sowie im Pfarrsaal der Evangelischen Kirche unter.