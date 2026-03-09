Die Politik steht gegenüber Jungunternehmern in der Pflicht. Wer mehr Betriebe möchte, muss bessere Rahmenbedingungen schaffen. Doch die Zeit läuft davon.

Diese Zahl lässt aufhorchen: Im ersten Dreivierteljahr des vergangenen Jahres gab es in Rheinland-Pfalz 20 Prozent mehr Unternehmenspleiten. Das heißt: Betriebe schließen, Menschen verlieren ihre Arbeit. Dieser Negativtrend betrifft nicht nur die Pfalz, sondern ganz Deutschland. Schuld daran sind Einflüsse von außen – Zölle und Kriege, die es deutschen Unternehmen schwer machen. Ein gewaltiger Faktor bleibt zu viel Bürokratie – und die ist oft hausgemacht. Etwas, das zwei Jungunternehmer aus Grünstadt vor der anstehenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz deutlich gemacht haben. Sie kritisieren, dass es gerade in Deutschland schwierig ist, aus einer Idee heraus, ein Unternehmen aufzubauen. Die Bürokratielast lässt sich im Grunde so übersetzen: beantragen, anmelden, prüfen lassen – und wieder von vorne. Das kostet Zeit, Geld und behindert Innovation. Gegensteuern muss die Politik. Nicht nur Bund und EU-Ebene sind da gefragt, sondern das Land. Manches davon geschieht schon. Sogenannte Bürokratieabbau-Offensiven wurden auf den Weg gebracht. Nur: Das reicht nicht. Die Belastungen der Wirtschaft sind oft größer als der Mut der Politiker, sie zu beheben. Genau das braucht es jetzt aber: Mut. Für gewagte Reformen, für strukturelle Veränderungen. Die Ideen sind da – die zwei Grünstadter Jungunternehmer haben welche gemacht. In der Theorie liegen die Karten also auf dem Tisch, die Praxis ist bekanntermaßen komplizierter. Dennoch läuft die Zeit davon. Die kommende Landesregierung hat deshalb viel zu tun. Bleibt nur zu hoffen, dass sie der Verantwortung gerecht wird.