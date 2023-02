Dumm gelaufen ist es am Freitag für einen 39-Jährigen, der mit seinem Renault Clio auf der Autobahn 6 in Richtung Saarbrücken zwischen Grünstadt und Wattenheim unterwegs war. Es wäre für ihn vermutlich besser gewesen, wenn er nicht gleich morgens schon ein Tütchen konsumiert hätte. Aber er konnte offensichtlich auf das Kiffen nicht verzichten und so fiel er gegen 10.35 Uhr mit seinem Fahrstil einer Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf. Die Beamten hielten den Kleinwagen an der Tank- und Rastanlage Pfalz in Wattenheim an und unterzogen den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Als der 39-Jährige das Fenster öffnete, wehte den Polizisten ein starker Marihuana-Geruch entgegen. Außerdem zeigte der Mann hinterm Steuer Auffälligkeiten, die auf die Einnahme von Drogen hindeuteten. Der Renaultfahrer willigte in einen Urintest ein. Das Ergebnis war positiv auf Tetrahydrocannabinol (THC) und bestätigte somit den Anfangsverdacht der Ordnungshüter. Bald schon hegten sie einen weiteren Verdacht. Die Beamten wurden nämlich misstrauisch, als der 39-Jährige lediglich das Foto eines irischen Führerscheines vorweisen konnte. Bei der genaueren Überprüfung kam dann schließlich heraus, dass der Name auf der vermeintlichen Fahrerlaubnis mit den Personalien des Mannes gar nicht übereinstimmte. Mit dem Vorwurf konfrontiert, räumte der 39-Jährige ein, dass der Führerschein gefälscht sei und er in Wahrheit gar keine Fahrerlaubnis besitze. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wird gegen ihn nun wegen Fahrens ohne Führerschein sowie Urkundenfälschung ermittelt.