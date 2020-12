Ein Opel-Fahrer war am Samstag unter dem Einfluss von Haschisch unterwegs. Die Polizei kontrollierte den Mann gegen 15.30 Uhr in Höhe des Mitfahrerparkplatzes in Grünstadt. Dabei bemerkten die Beamten bei dem 32-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Drogentest bestätigte das, er schlug positiv auf den Wirkstoff THC an. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurden die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.