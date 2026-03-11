Nach einem Jahr können Kinder und Jugendliche erneut Mitglieder für den Grünstadter Jugendbeirat wählen. Der Vorsitzende zieht Bilanz und erklärt, was sich verändern muss.

Für Damiano Vecchi war das vergangene Jahr ein gutes: „Es hat viel Spaß gemacht“, beschreibt der 18-Jährige die Arbeit als Vorsitzender des Grünstadter Jugendbeirats. Gegründet wurde das Gremium Ende März 2025. Nach einjähriger Wahlperiode findet nun am Donnerstag die nächste Wahl zum Jugendbeirat im Weinstraßen-Center statt.

Die Idee des Beirats ist es, die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Grünstadt zu vertreten. Politisch gesehen hat das Gremium in den städtischen Institutionen eine beratende Funktion. Mitglieder des Jugendbeirats können sich also in Ausschüssen und Räten zu bestimmten Themen äußern, sie dürfen aber nicht mit abstimmen.

Ausnahme für Bewerber

Aktuell besteht der Beirat aus neun Mitgliedern. Elf können es höchstens sein, drei braucht es mindestens. Von fünf aktuellen Mitgliedern weiß er, dass sie sich erneut bewerben wollen. Er selbst tritt ebenfalls an – und er möchte wieder den Vorsitz übernehmen. Bei den restlichen vier Mitgliedern herrscht Unsicherheit. Die meisten hätten ihr Abitur dieses Jahr gemacht und schauten sich nach einem Studienplatz um, so der Vorsitzende. Sie würden sich deshalb nicht mit einer Wahl in das Gremium binden wollen. Eine weitere Person habe Interesse an dem Beirat angemeldet. „Sie war letztes Jahr zu jung und ist dieses Mal alt genug“, informiert Vecchi.

Um in dem Gremium mitzumachen, müssen Interessenten mindestens 14 Jahre alt sein und höchstens 24. Zudem müssen sie in Grünstadt gemeldet sein. Eine Ausnahme gibt es für Bewerber, die in den direkten Umlandgemeinden wie Bockenheim oder Kirchheim wohnen. Sie dürfen sich aufstellen lassen, wenn sie einen „Bezug zu Grünstadt haben“, so Vecchi – also in der Stadt zur Schule gehen oder bei einem Grünstadter Betrieb eine Ausbildung machen. Dazu müssen sie am Wahltag einen Nachweis mitbringen. Ebenfalls dabei haben sollte jeder einen Personalausweis. Den haben Jugendliche unter 16 Jahren in der Regel nicht – da es keine Ausweispflicht für sie gibt. Laut Stadtsprecher Joachim Meyer reicht es deshalb aus, einen Schülerausweis oder ein Deutschlandticket dabeizuhaben.

Der Vorsitzende des Jugendbeirats Damiano Vecchi möchte sich erneut um diese Position bewerben. Archivfoto: Alexander Hogrefe

Idee: „Cyber-Security“-Projekt

Vecchi hofft für Donnerstag auf rege Teilnahme. Beim vergangenen Mal seien zwischen 15 und 20 Personen im Grünstadter Weinstraßen-Center gewesen. Nicht viele bei allein 2293 Jugendlichen unter 16 Jahren in Grünstadt, wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt. Dieses Mal könnten noch weniger Personen kommen. Der Grund dafür: Die Beiratsmitglieder hätten kaum Werbung gemacht. „Das letzte Mal haben wir noch Flyer und Plakate erstellt“, erzählt Vecchi. 150 Euro habe das gekostet, aber nicht den gewünschten Effekt gebracht. Auch das Anwerben über die Sozialen Medien habe nicht gut funktioniert. Die, die sich damit auskannten, hätten sich eher auf das Abitur fokussiert.

Das soll in der kommenden Wahlperiode nun anders werden. Vecchi erzählt, dass die aktuellen Mitglieder bereits an einem Programm gebastelt hätten. So wollen sie in Zukunft mit einem eigenen Stand bei einer städtischen Veranstaltung dabei sein. Und sie wollen ein „Cyber-Security“-Projekt auf die Beine stellen, um den sicheren Umgang mit Handys an Interessierte zu vermitteln. Für Vecchi ein „generationenübergreifendes Projekt“, wie er sagt. Grundsätzlich sei die Beiratsarbeit hilfreich, um neue Leute kennenzulernen, genauso wie politische Institutionen. Seine Erfahrung aus dem Stadtrat: „Die Mitglieder freuen sich, wenn wir uns einbringen.“

Bürgermeister: „Auch in Zukunft einbringen“

Vorschläge des Gremiums wie Fahrradständer für den Stadtpark habe die Stadtverwaltung bereits aufgenommen, sagt Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) und lobt die Arbeit der Engagierten: „Ich finde es großartig, was sie machen.“ Im ersten Jahr hätten sich die Mitglieder erstmal orientieren müssen. Dazu gehörte auch, die politischen Prozesse kennenzulernen. Scarmato hofft, dass sich die Beiratsmitglieder auch in Zukunft einbringen. Das Gremium sei wichtig, um die Interessen der Jugendlichen zu vertreten.

Termin

Die Wahl des Jugendbeirates beginnt am Donnerstag, 12. März, um 16 Uhr im ersten Obergeschoss des Weinstraßen-Centers in Grünstadt.