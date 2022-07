Die Straße zwischen Ramsen und Stauf wird wahrscheinlich Ende nächster Woche wieder für den Verkehr freigegeben. Sie war seit über einem Jahr gesperrt.

Der Grund für die Sperrung waren massive Beschädigungen von Teilen der Straße, die beim Unwetter im Juni 2021 entstanden sind. Auf eine Strecke von rund 160 Metern wurde die Straße unterspült. Unterhalb der Straßendecke befanden sich teilweise noch Pflastersteine, die irgendwann mit Asphaltdecke überzogen wurden. Bei dem Unwetter im vergangenen Jahr drang wegen anderer Straßenbeschädigungen Wasser ein und unterspülte die Straße. Die Straße musste sodann gesperrt werden. Derzeit wird nun die alte Straßendecke aufgebrochen und für den weiteren Ausbau vorbereitet.

Die Straße war ursprünglich eine Kreisstraße, nach deren Herabstufung vor einigen Jahren handelt es sich nun um eine Kommunalstraße. Das bedeutet, dass die jeweiligen Eigentürmer der Gemarkung – in diesem Fall also Ramsen und die Stadt Eisenberg (Stauf) – , für sie zuständig sind. Dass der Ausbau so lange gedauert hat, hängt – wie bei vielen Sachen – am Geld. Die Ortsgemeinde Ramsen ist für den beschädigten Teil der Straße verantwortlich, und hatte die Kosten für deren Beseitigung im Haushaltsplan nicht vorgesehen. Nach der Kostenermittlung wurde vorab grünes Licht bei der Kreisverwaltung eingeholt. Danach erfolgte die Ausschreibung und nachdem das Thema mehrmals im Bau- und Umweltausschuss behandelt wurde, stimmte der Ortsgemeinderat zu. Danach wurden die Arbeiten ausgeschrieben und letztlich musste der Rat noch einmal tagen, um den Auftrag an die Baufirma zu vergeben. Eine weitere Verzögerung entstand, weil die Kapazitäten der Baufirma ausgeschöpft waren.