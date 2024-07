In die Grundschule Kerzenheim kehrt wieder Normalität ein. Nachdem vergangene Woche 28 Kinder und eine Lehrkraft erkrankt waren, musste die Schule am Freitag geschlossen werden. Am Montag wurde sie wieder wie geplant geöffnet. Die Ursachenforschung geht derweil weiter.

