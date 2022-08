Nachdem in jüngster Zeit drei Einbrüche in Battenberg zu verzeichnen waren, lädt die Polizei zu einem Fachvortrag darüber ein, wie man sich schützen kann. Das kündigt Ortsbürgermeister Peter Schmidt an. Die kleine Diebstahlserie begann kurz vor Ostern. Er erzählt: „Mit einem Stein wurde ein Fenster eingeworfen, der dann durchs Zimmer gesaust ist und die nächste Tür beschädigte. Die Täter hatten es auf Geld und Schmuck abgesehen und waren leider erfolgreich.“ Vor wenigen Wochen sei jemand in den Keller eines Wohnhauses eingedrungen und habe ein Mountainbike mitgehen lassen. „Weitere Gegenstände wurden draußen hingestellt, aber nicht abtransportiert. Vermutlich wurden die Verbrecher gestört“, berichtet Schmidt. Im dritten Fall sei ein Rollladen hochgestemmt worden. „Bei dem Täter muss es sich hierbei um eine sehr schmale Person gehandelt haben, denn der Spalt war extrem klein“, sagt der Bürgermeister. Vandalismus habe es nicht gegeben, aber es seien Sachen in hohem fünfstelligen Wert gestohlen worden. Wie schützt man sich vor solchen unliebsamen Überraschungen? Hartmut Weis aus dem Führungsstab Zentrale Prävention vom Polizeipräsidium Rheinpfalz wird darüber am Mittwoch, 28. September, ab 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Battenberg referieren.