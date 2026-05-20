Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Grünstadt hat erfolgreich am Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin teilgenommen – inklusive Achterbahnfahrt der Gefühle.

Für Thea Bicking, Clara Töbich, Oliver Kools, Paul Ohlinger und Jonas Töbich war die Woche vom 5. bis 9. Mai etwas ganz besonderes, fuhren sie doch mit ihren Lehrerinnen Margarete Simon, die das Team bereits im Vorfeld intensiv trainiert hatte, sowie deren Kollegin Kamuran Bastian nach Berlin, um in der Kategorie Geräteturnen am Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ teilzunehmen. „Der Wettkampftag begann für uns alle schon morgens um 7 Uhr mit dem Aufstehen, 7.30 Uhr folgte das gemeinsame Frühstück und um 8.15 Uhr standen schon die Frisuren der Mädchen auf dem Programm“, erinnert sich Simon lachend.

Eindrucksvoll zurückgekämpft

Um 9.45 Uhr seien alle Richtung Wettkampfstätte aufgebrochen. 10.30 Uhr stand die Besprechung vor Ort an, um 11 Uhr das Aufwärmen. Eine Viertelstunde später hieß es dann endlich: Beginn des Wettkampfs. „Der Start verlief zunächst etwas holprig, da die Mannschaft beim Stangenklettern eine Disqualifikation hinnehmen musste, wodurch sich die Grünstadter aber nicht entmutigen ließen“, erzählt die Lehrerin. Mit starken Leistungen bei Aufschwung, Umschwung, Unterschwung am Reck, Rad links, Rad rechts am Boden sowie dem Hocksprung über den Bock habe sich das Team eindrucksvoll zurückgekämpft und sich zwischenzeitlich sogar unter die ersten fünf Mannschaften geschoben.

Auch an Gerätebahn 2 hätten sich die Schülerinnen und Schüler überzeugend gezeigt, am Balken jedoch einige Punkte liegen lassen. „Besonders die Synchronübungen mit den Schattenrollen und Synchronhocken erwiesen sich als Achillesferse der Mannschaft, was sich schließlich auch in der Bewertung bemerkbar machte“, so Simon.

Mit gelungenen Synchronpaarübungen sowie einem kämpferischen Sprint hätten die Turnerinnen und Turner jedoch großen Teamgeist bewiesen und seien somit am Ende in der goldenen Mitte des Teilnehmerfeldes in Berlin, auf Platz acht, gelandet.

„Der achte Platz ist dabei umso bemerkenswerter, da die Konkurrenz äußerst stark war – die erstplatzierte Mannschaft aus Baden-Württemberg gewann sogar sämtliche Disziplinen“, betont sie und ergänzt: „Ich bin mit den Leistungen der Mannschaft sehr zufrieden.“ Mit dem Training sei in der Schule erst Anfang des Jahres begonnen worden, da vorab nicht damit gerechnet worden wäre, das Bundesfinale zu erreichen – wobei alle Teilnehmenden bei der TSG Grünstadt aktiv seien und dort auf den besonderen Wettbewerb vorbereitet worden seien.

„Umso schöner war die Teilnahme und dieses einzigartige Erlebnis“, freut sich Simon und ergänzt: „Ob gewonnen oder nicht – die Schülerinnen und Schüler durften eine besondere Reise antreten, die sie sicherlich nicht vergessen werden.“

Ausgiebiges Kulturprogramm durfte nicht fehlen

Neben dem sportlichen Wettkampf erlebten die Kinder auch abseits der Turnhalle zwei ereignisreiche Tage in der Hauptstadt. Auf dem Programm standen unter anderem Besuche des Brandenburger Tors, des Denkmals für die ermordeten Juden Europas, der Museumsinsel, des Potsdamer Platzes, von Checkpoint Charlie sowie der bekannten Straße Unter den Linden. „Außerdem besuchten wir mit der Mannschaft das Deutsche Spionagemuseum, das Futurium sowie den Hochseilgarten mit seinem beeindruckenden Blick über Berlin“, fasst Simon zusammen.

Margarete Simon (links) und Kamuran Bastian (rechts) mit ihren Grünstadter Sportskanonen. Foto: Bettina Bostan

Ein weiterer Höhepunkt sei der Besuch des Musicals „Blinded by Delight“ im Friedrich-Stadtpalast gewesen. Mit der Abschlussveranstaltung und der Siegerehrung sei eine spannende Woche in Berlin zu Ende gegangen.