Karlheinz Starck traute seinen Augen nicht, als er am Montag in seiner Gärtnerei in der Jakobstraße bemerkt hat, dass in der Zeit zwischen Sonntag und Montag zehn Lorbeerbäume gestohlen worden sind. Nicht kleine Pflänzchen, sondern stattliche und über die Jahre kultivierte Hochstämme, die bei Feierlichkeiten als Dekoration genutzt werden und zwischen 2000 und 3000 Euro wert sind.

Der 65-Jährige Grünstadter Gärtner informierte sofort die Kollegen der umliegenden Gärtnerei und bat sie, die Augen und Ohren offenzuhalten und Bescheid zu geben, falls ihnen Lorbeerbäume angeboten werden sollten. Die Info an die Kollegen hat sich gelohnt: Starck bekam am Montagabend einen Anruf eines Gärtner-Kollegen aus der Verbandsgemeinde, dem just zwei Lorbeerbäumen zum Ankauf angeboten worden waren. Er setzte sich ins Auto und machte sich auf den Weg zur Gärtnerei des Kollegen. Der Anbieter sei zwar geflohen, doch die Polizei konnte alsbald einen 53-jährigen Verdächtigen aus Grünstadt dingfest machen, der zwei Lorbeerbäumen in seinem VW-Transporter geladen hatte, berichtet Polizeichef Sigfried Doll. Der Verdächtige verweigere allerdings eine Aussage. Starck konnte die Pflanzen aufgrund unverkennbarer Merkmale als die seinigen erkennen. Er hofft jetzt, dass auch die anderen acht Bäume noch auftauchen – und bittet Passanten, die Augen offen zu halten. „Meine Befürchtung ist, dass die anderen Bäume irgendwo liegen, Leute sei mitnehmen und daheim auf die Terrasse stellen“, sagt Starck. Die Wiederbeschaffung solcher jahrelang gepflegten Bäumchen sei „nicht gerade einfach“. Die Bäume sind zwischen 1,50 und 2 Meter hoch und sind in grauen und erdfarbenen Kübeln. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, sie bittet um Hinweise: Wo wurden Lorbeerbäume zum Kauf angeboten? Wer hat zwischen Sonntag und Montag Menschen beobachtet, die in der Jakobstraße Bäume in ein Auto luden? Wer weiß, wo die Pflanzen sind? Hinweise an die Polizeiinspektion in Grünstadt unter Telefon 06359/93120.