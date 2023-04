Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Männer sollen im Mai 2021 in eine Grünstadter Wohnung eingebrochen sein und von dort verschiedene Wertgegenstände sowie Bargeld gestohlen haben. Deswegen mussten sie sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht in Frankenthal verantworten.

„Das war schon ein besonderer Fall“, sagte Richter André Bohlender nach der Urteilsverkündung und bezog sich damit auf verwirrende Tatumstände und die Rolle des Geschädigten.