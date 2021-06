Während die einen Fußball schauen, pumpen die anderen Keller leer: Der Starkregen am Dienstag hat erneut für überflutete Keller im Leiningerland und rund um Eisenberg gesorgt. Die Freiwilligen Feuerwehren waren nicht nur deshalb gefordert.

80 Einsatzstellen in der Verbandsgemeinde Leiningerland, 100 Mann ausgerückt – das sind die Eckdaten, die Wehrleiter Markus Ittel am Abend nannte. Vor allem im Osten der Verbandsgemeinde – in Laumersheim, Bissersheim, Dirmstein und Obersülzen – waren Keller und Straßen überschwemmt. Die Kräfte vieler örtlicher Feuerwehren befanden sich nach dem starken Regen am Dienstagnachmittag im Einsatz. In Obersülzen wurden die Zufahrtsstraßen gesperrt, da die Ortschaft zum Teil überflutet war, das Wasser sprudelte laut Polizei aus der Kanalisation heraus.

In Ebertsheim war in der Neugasse ein Gebäude betroffen, auch dort musste die Feuerwehr mit Pumpen eingreifen. Getroffen hat es zudem den Ebertsheimer Ortsteil Rodenbach, wo auch für die Gemeindebediensteten Großeinsatz war. „Hier kam das Wasser aus Richtung Lautersheim und ist in den Rodenbach abgeflossen, direkt an der Brücke“, berichtet Jakob Kauth von der Gemeinde Ebertsheim.

Die Fahrzeuge und Pumpen der örtlichen Wehr waren alle im Einsatz, aber es traf meist einzelne Keller, die vollliefen. „Wir helfen überall so schnell wie wir können“, versprach ein Feuerwehrmann. „Noch fünf Zentimeter und die ganze Brühe wäre uns in den Garten gelaufen“, erzählte ein Anlieger an der Rodenbach Ortsdurchfahrt – er hatte gerade noch mal Glück. Seitens der Feuerwehr ist zu erfahren, dass der Funk teils überlastet war und die Kommunikation aufgrund der verstreuten Lage über das Mobilfunk-Telefonnetz lief.

Unwetterschäden rund um Eisenberg

Auch in der Verbandsgemeinde Eisenberg gab es wieder Unwetterschäden. „Wir sind aber diesmal relativ glimpflich davongekommen“, kommentierte der stellvertretende Wehrleiter Andreas Brauer das Geschehen, bei dem rund 80 Wehrleute und zwölf Fahrzeuge im Einsatz waren.

In Kerzenheim war Wasser in den Kindergarten eingedrungen, und an der Grundschule staute sich das Wasser zu einem kleinen See. Einige Kanaldeckel wurden ausgehoben, vereinzelt stand Wasser in Kellern. Die B 47 an der Kreuzung Göllheimer Wasserhäuschen war diesmal komplett frei, denn nach dem Aufstauen beim letzten Unwetter vergangene Woche wurden dort alle Regenabläufe gereinigt. Überhaupt hält Andreas Brauer es für dringend notwendig, dass die Anlieger auf freie Abläufe achten: „Regenwasser kann nur von der Straße ablaufen, wenn die Möglichkeit besteht.“

In Rosenthal traf es diesmal Häuser in der Adolf-von-Nassau-Straße. Dort waren einige Kellerräume, die teilweise als Wohnraum genutzt werden, zwischen 10 und 40 Zentimeter überschwemmt. In Eisenberg und Steinborn war es überschaubar. Hier waren vor allem im Bereich der Robert-Bosch-Straße tiefer gelegene Räume und Wohnungen vollgelaufen – und mussten ausgepumpt werden.

Radlader im Einsatz

Am Ortseingang von Ramsen schoss das Wasser aus Richtung Stauf über die Straße und konnte sich dann im renaturierten Grundstück bis zum Eisbach ausbreiten und beruhigen. Das Gleiche war auch im Gewerbegebiet West zu sehen, wo die große Wiese wieder als Polder diente. In der Ripperter Straße in Ramsen wurde diesmal so viel Geröll und Schlamm auf die Straße gespült, das ein Radlader zur Beseitigung eingesetzt wurde.

In der Hochphase des Einsatzes wurde die Eisenberger Feuerwehr auch noch zu einem Verkehrsunfall und zu einer Hilfeleistung nach Göllheim gerufen. Die dortige Wehr hatte ebenfalls einen Großeinsatz, und so halfen sich die Wehren untereinander aus. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte in der VG Eisenberg wurden auch Fahrzeuge aus der Verbandsgemeinde Winnweiler ins Eistal beordert.

Zu einem Verkehrsunfall kam es nach Angaben der Grünstadter Polizei auch zwischen Obersülzen und Dirmstein: Wegen Wasser auf der Straße kam ein 49-jähriger Skoda-Fahrer auf die falsche Fahrspur und stieß mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen. Verletzt wurde niemand.

Bereits am Montagabend waren die Feuerwehrleute im Leiningerland unterwegs, um Keller auszupumpen. Außerdem war die Landstraße zwischen Großkarlbach und Gerolsheim überflutet, musste aber nicht gesperrt werden – anders als die Landstraße zwischen Dirmstein und Obersülzen, auf der da schon Wasser und Schlamm standen.