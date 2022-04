Unter Drogeneinfluss am Steuer war am Samstagabend ein Peugeot-Fahrer in Grünstadt unterwegs. Als der 21-Jährige gegen 19.15 Uhr in der Kirchheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Es wurden Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.