Mit einer 5:1 (1:0)-Niederlage hat der TuS Altleiningen am vergangenen Freitag im Testspiel gegen die A-Junioren des FC Kaiserslautern verloren. Verletzungsbedingt massiv angeschlagen, hat der Landesligist gegen den Bundesligisten vor rund 150 Zuschauern dennoch eine starke erste Halbzeit gezeigt. Neuzugang Alex Tuttobene brachte den TuS in der 29. Minute mit 1:0 in Führung. Die U19 des FCK strahlte lediglich durch einen Pfostenschuss Gefahr im Strafraum der Gastgeber aus. In der Halbzeit zwei kippte das Spiel, nach einer Roten Karte für den TuS-Torschützen Tuttobene. Während die Lautrer frisch von der Bank wechseln konnten, hatte die Elf von Michael Wolter kaum Wechseloptionen und fing sich noch fünf Gegentore. „Wir haben in der ersten Halbzeit eine sehr gute Leistung gezeigt, sowohl in den Zweikämpfen als auch in unserem Offensivspiel nach vorne. Das stimmt mich sehr positiv für den weiteren Verlauf unserer Vorbereitung“, so Wolter. Im Bild: im Vordergrund Jan Schork vom TuS.