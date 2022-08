Die „English Old Knackers“ sind nach der Corona-Pause wieder zu einem „Länderspiel“ gegen eine Auslese des befreundeten TSV Ebertsheim angereist. Diese drei Jahre währende Unterbrechung war dann auch Thema der Verkleidung der britischen Hobby-Fußballer, die im Jahr 2004 erstmals in Ebertsheim angetreten waren. Damaliges Motto nach Rod Stewart: „Blondes Have More Fun“. Das bezog sich in erster Linie auf den Initiator der deutsch-englischen Freundschaft Greg Cripps, der in seiner aktiven Zeit beim TSV „Blonder Hans“ genannt wurde. Am Samstag sind die sieben angereisten Briten zum Hit von Thin Lizzy „The Boys Are Back In Town“ aufmarschiert: mit schwarzen Perücken und Schnurrbärten. Wieder „abgeschminkt“ haben die „EOK“ zunächst das Kleinfeld-Match mit 3:2, am späten Abend mit dem gemeinsam gesungenen „You’ll Never Walk Alone“ die Herzen der Gastgeber gewonnen – passend zur Feier anlässlich des 70. Vereinsjubiläums.