Aus bislang ungeklärter Ursache hat das Dach einer Doppelhaushälfte in der Mühlheimer Hauptstraße am Montag gegen 7.30 Uhr Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilt, konnten sich die 86-jährige Bewohnerin des betroffenen Hauses sowie ihre Nachbarn schon vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit bringen, sodass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehren Grünstadt, Obrigheim und Bockenheim-Kindenheim hatten den Brand gegen 9 Uhr gelöscht, allerdings war bis dahin ein erheblicher Sachschaden an beiden Haushälften entstanden und die, in der es brannte, ist nun unbewohnbar. Bei einer Kontrolle des Dachbodens durch die Feuerwehr sei später Munition gefunden worden, heißt es im Polizeibericht weiter. Um die Anwohner keiner weiteren Gefahr auszusetzen, wurden daraufhin die angrenzenden Häuser im Umkreis von 50 Metern geräumt. 60 Personen kamen für etwa eine Stunde in einer Turnhalle im Ortskern sowie im Feuerwehrgerätehaus Obrigheim unter und wurden dort betreut. Da es sich bei der Munition um eine leere Sprenggranatenhülse handelte, von der keine Gefahr ausging, wurde die Räumung schließlich aufgehoben. Die Kriminalinspektion in Neustadt an der Weinstraße hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.