Ein Feuer hatte den Verkaufsraum des Sozialkaufhauses Ende 2024 komplett zerstört. Seitdem ist viel passiert. Was der Betreiber nun vorhat.

Ein großes Banner prangte am Tor in der Grünstadter Daimlerstraße, hinter dem sich viele Schnäppchen finden ließen. Das ist jetzt weg. Ende März musste das Sozialkaufhaus ausziehen, erzählt Inhaber Sascha Thomas. Der Vertrag lief aus und der Vermieter habe nach Verhandlungen mit mehreren Interessenten entschieden, dass die Firma Berger Lacke dort ihr Lager ausweiten dürfe. Für Thomas sei das nicht überraschend gekommen, er sei frühzeitig informiert worden: „Der Übergang war gut gestaltet, es war planbar.“

Stichwort Übergang: Die bisherige Lösung sei ohnehin genau das gewesen, denn in der ursprünglichen Halle hatte es wenige Tage nach Weihnachten 2024 gebrannt. Die Wände waren verrußt, Lampen geschmolzen, das gesamte Interior in Löschwasser getränkt. Der Schaden, offenbar verursacht durch einen technischen Defekt: knappe 50.000 Euro. Das Sozialkaufhaus zog daraufhin kurzerhand ins Lager, wobei der Platz dort nur ein Drittel der ursprünglichen Fläche umfasste, erinnert sich Thomas, der das Geschäft Anfang 2024 übernommen hatte. Ohne Sanierung des Verkaufsraums war eine Rückkehr dorthin ausgeschlossen. Die folge nun auch, allerdings wird das Sozialkaufhaus davon nicht mehr profitieren.

Schilder werden noch geliefert

Dessen neuer Standort befindet sich direkt ums Eck: In einer Halle drei Hausnummern weiter in einem größeren Komplex kommt das Sozialkaufhaus nun unter. Es ist versteckter, weshalb Thomas auf Schilder setzt, die Kunden nach hinten lotsen. Die müssten allerdings noch geliefert werden. Seit 1. Mai darf das derzeit vierköpfige Team die Räume nutzen, und es zeigt sich sehr zufrieden damit: Holzelemente an der Decke, rote Wände, mehr Platz, „es ist wirklich schön hier“, fasst es Thomas zusammen.

Ein Teil der Regale ist schon eingeräumt. Foto: Mareike Keiper

Alternativen habe es wenige gegeben. Eine Fläche in der Kirchheimer Straße habe ihm das Wirtschaftsforum noch angeboten, aber die Halle im Industriegebiet gefalle ihm besser, auch wegen der räumlichen Nähe zum früheren Areal – auch wenn die Ware dort schon seit Ende März nicht mehr lagerten. Während der Überbrückungszeit habe das Team alles nach Bad Dürkheim gebracht, wo Thomas ein weiteres Sozialkaufhaus betreibt. Dort habe er seine Angestellten auch arbeiten lassen.

Bald wieder Möbellieferung

Inzwischen dürfen die Bürger auch wieder Ware abgeben. Das war laut Thomas zwischendurch in Grünstadt nicht möglich gewesen, weil eben die Lagerfläche gefehlt habe. Auch der Einkauf sei bereits erwünscht, auch wenn die Einrichtung der Halle noch läuft. Im Minutentakt bringen Mitarbeiter Kisten nach drinnen, sortieren, räumen ein. Schwerlastregale fehlen auch noch. Was außerdem fehlt: Mitarbeiter, die Möbel abholen und liefern können. Die suche Thomas derzeit noch für sein Team, das künftig in Grünstadt von Jana Priewe geleitet wird. Denn sie ist nun Marktverantwortliche. Seine Rolle sieht Thomas als Regionalmanager, der schaut, was in welchem Markt gebraucht wird und dass die Verteilung stimmt.

Viele Bürger bringen gerade Waren vorbei, die das Sozialkaufhaus anbieten wird. Foto: Mareike Keiper

Das wird künftig sogar noch komplizierter, denn er möchte Ende des Jahres eine weitere Filiale eröffnen, und zwar in Ludwigshafen. Es wäre das dritte Sozialkaufhaus unter seiner Leitung. Wie das Konzept dort aussieht, ist laut Thomas aber noch offen. In Grünstadt wiederum bleibe das trotz neuem Standort bewährt. Auch die Fläche ist wieder ähnlich groß wie einst vor dem Brand: knappe 700 Quadratmeter fasst die Halle, wobei 400 fürs Sozialkaufhaus benötigt werden. Den Rest will Thomas vermieten. Er gibt sich für den Neustart zuversichtlich: „Wir hatten schon einen Brand, das heißt, statistisch gesehen sind wir durch.“

Öffnungszeiten

Das Sozialkaufhaus hat ab sofort montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr sowie freitags und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.