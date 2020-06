Bei der Familie Ehrlich im Grünstadter Westring hat es vergangene Woche gebrannt, nachdem versehentlich eine Tasche auf einem Herd abgestellt worden war. Die Familie ist mit einem blauen Auge davongekommen, ein größerer Schaden entstand nicht. Ulrike Ehrlich hat sich an die RHEINPFALZ gewandet, weil sie den Grünstadter Feuerwehrmännern für ihren „superschnellen und auch sehr schonenden Einsatz“ am Mittwoch danken will. Sie sagt: „Die Männer haben wirklich eine tolle Arbeit gemacht und alles versucht, den Schaden möglichst gering zu halten. Die Polizei hat helfend bereitgestanden, Sanitäter waren sofort da. Es war auch ein Beispiel für einen perfekt organisierten Einsatz. Wir können nicht verstehen, wieso es irgendwie oder irgendwo zu Anpöbeleien der Feuerwehren, Sanitäter oder Polizei kommt!“