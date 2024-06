Um Mitternacht herum ist der Polizei am Montag ein schwarzer Audi gemeldet worden, der in der Daimlerstraße unnötig hin und her fuhr. Außerdem wurden mit eben jenem Wagen auf dem unbefestigten Parkplatz hinter einem Fitnessstudio offenbar auch sogenannte Donuts gemacht – das ist ein riskantes Fahrmanöver, bei dem das Auto während des Beschleunigens in einen engen Kreis gezwungen wird. Wie die Polizeiinspektion mitteilt, wurde der Audi wenig später von Beamten in der Industriestraße entdeckt, wo er allerdings stand und nicht mehr fuhr. Der Wagen wies frische Unfallspuren im vorderen Bereich auf und hatte einen platten Reifen. Bei der Beweissicherung stellten die Polizisten im näheren Umfeld ein Hinweisschild fest, dessen Befestigungsgestänge erheblich beschädigt war – und nahmen einen direkten Zusammenhang an. Sie gehen davon aus, dass der Audi gegen das Schild gelenkt und dabei beschädigt wurde. Allerdings standen die Insassen bei Ankunft der Beamten schon neben dem Wagen – einer der jungen Männer war alkoholisiert und sie beschuldigten sich gegenseitig, hinterm Steuer gesessen zu haben. Mit Situationen wie dieser sind die Ermittlungsbehörden regelmäßig konfrontiert und oft ist es schwierig, herauszufinden, wer tatsächlich der Fahrer war. Daher sucht die Polizei nach Zeugen: Hinweise an Telefon 06359 93120 oder E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.