Das Kreiskrankenhaus Grünstadt nimmt ab dem heutigen Donnerstag wieder Patienten auf. Damit wird der Aufnahmestopp von vergangener Woche wieder aufgehoben. Das Krankenhaus hatte sich dazu veranlasst gesehen, weil viele Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet waren.

Der Aufnahmestopp am Kreiskrankenhaus ist nach einer Woche schon wieder Geschichte: Chefarzt Hans Münke teilte am Mittwochnachmittag mit, dass das Haus ab heute, 7 Uhr, wieder Patienten behandeln wird. Geplante Operationen würden aber weiterhin nicht stattfinden: „Wir wissen noch nicht, wann wir wieder mit dem elektiven Programm einsteigen“, sagte Münke. Aber diejenigen, die etwa wegen eines Notfalls in die Notaufnahme müssen oder in Grünstadt ihr Kind zur Welt bringen wollen, könnten wieder im Haus versorgt werden.

Am Mittwoch waren im Krankenhaus nur noch zehn Patienten in Behandlung. Denn das vergangene Woche ausgegebene Ziel war, das Haus zu leeren und vorerst keine neuen Patienten aufzunehmen. Der Grund dafür war, dass 25 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden sind – und man mit einer Schließung die Sicherheit der Patienten gewährleisten wollte. Die erkrankten Mitarbeiter des Hauses sind für zwei Wochen in häuslicher Quarantäne, sie können wieder arbeiten, wenn sie zweimal negativ getestet worden sind.

Mitarbeiter werden fortlaufend getestet

Die Mitarbeiter, die Dienst tun, werden alle drei bis vier Tage auf das Virus getestet. Münke zeigte sich nach der jüngsten Testreihe erfreut über die Ergebnisse: „Wir haben genug Mitarbeiter, die zweimal negativ getestet wurden“ – die also kein Corona haben. Neuhinzugekommen sei allerdings auch ein Fall, der zeigt, dass die Tests nicht in allen Fällen die letzte Gewissheit geben: Eine Kollegin, die am Karfreitag noch negativ auf das Virus getestet worden sei, habe am Osterwochenende Krankheitssymptome entwickelt. Der zweite Test, der jetzt vorliege, sei positiv ausgefallen, so Münke, damit gibt es jetzt 26 erkrankte Mitarbeiter. „Sie muss sich vorher angesteckt haben und ist in der Inkubationszeit getestet worden“, sagt Münke zum ersten Test. Die Inkubationszeit gibt die Zeit von der Ansteckung bis zum Beginn der Erkrankung an.

Münke berichtet auch, dass die Testergebnisse mitunter nicht eindeutig ausfielen – und man daher eher übervorsichtig handle. Von den 25 Mitarbeitern, deren Testergebnisse als positiv gewertet worden sind, sei der Test bei acht nicht eindeutig gewesen (siehe: Nachgefragt). „Es gibt grenzwertige Befunde, die wir alle als positiv annehmen“, so Münke, der auch Leiter des Pandemie-Krisenstabes ist. Bei drei der acht sei mittlerweile bei einem zweiten Test festgestellt worden, dass sie sich nicht mit dem Coronavirus angesteckt haben, bei den fünf anderen stehen die Ergebnisse noch aus. Die Patienten, die noch im Krankenhaus sind, sollen heute erneut getestet werden.

Schutzmasken werden in allen Bereichen getragen

Bis nächsten Mittwoch (eingerechnet sind zwei Wochen Inkubationszeit ab 7. April) sollen in allen Bereichen des Hauses die besonders guten FFP2-Schutzmasken getragen werden, auch von Reinigungskräften, Hausmeistern und Küchenmitarbeitern, so Münke. Danach sollen diese Masken weiterhin von all denjenigen getragen werden, die die Patienten direkt behandeln. Die Mitarbeiter, die arbeiten, würden weiterhin regelmäßig (zweimal pro Woche) getestet. Wie viele Mitarbeiter genau arbeiten, war gestern noch in Planung. Wie viele andere Krankenhäuser in der Umgebung hat das Grünstadter Haus die Operationen eingestellt, um für Corona gewappnet zu sein. Münke sagte: „Wir machen da weiter, wo wir vorher waren. Aber eigentlich würden wir gerne wieder normal anfangen.“

Nachgefragt: Wie ist das mit den Tests?

In den allermeisten Fällen ergeben die Corona-Tests eindeutige Ergebnisse: Wer positiv auf das Coronavirus getestet wird, hat sich infiziert. Wer negativ getestet wird, ist gesund. Aber manchmal gibt es auch Ergebnisse, die nicht eindeutig sind, sagt Gesundheitsamtsleiterin Silke Basenach. Sie sind „grenzwertig positiv“ – so wie es achtmal bei Testungen von Mitarbeitern des Grünstadter Krankenhauses der Fall war.

Die Frage ist: Wann wird getestet?

Basenach erklärt, dass das Ergebnis eines Tests wesentlich davon abhänge, wann dem Patient ein Rachenabstrich genommen wird: „Am ersten und zweiten Tag nach der Ansteckung ist er nicht positiv im Abstrich.“ Es seien noch nicht genug Viren im Rachen, sagt Basenach. Erst zwischen dem vierten und siebten Tag könne man über den Rachenabstrich gute Erkenntnisse bekommen, in dieser Zeit treten normalerweise auch Symptome der Krankheit auf. Wenn der Verlauf der Krankheit schwer ist und die Viren vom Rachen „hinabsteigen“ in Richtung Lunge, könne es wiederum sein, dass ein Patient negativ getestet wird (und als gesund gilt), obwohl er eigentlich noch krank ist, sagt Basenach. Allerdings sei es hier so, dass der Patient dann schon selbst merke, dass er noch nicht genesen ist. Zur Anzahl von acht „grenzwertig positiven“ Fällen im Krankenhaus sagt sie, diese sei tatsächlich hoch – aber sie sei nicht immer so hoch. Meist sei das Test-Ergebnis klar.

Wenn jemand erst negativ getestet wird und später dann positiv – wie in einem Fall im Krankenhaus – kann das laut Basenach zwei Gründe haben: Entweder der Test fand in einer sehr frühen Phase nach der Infizierung statt oder der Tester ist nicht wirklich tief in den Rachen gekommen mit dem Stäbchen.