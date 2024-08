Am Donnerstag kam Alexander Schweitzer zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt ins Leiningerland. Der neue Ministerpräsident besuchte am Donnerstag den Carlsberger Rahnenhof, um sich ein Bild des Ferienprogramms für einkommensschwache Familien zu machen. Dabei sprach er über die Zukunft der Familienferienstätten und Meinungsunterschiede mit dem Bund, outete sich als Fan einer Kinder-Hörspielserie und machte Selfies. Worüber er sich mit Malu Dreyer austauscht und wie es ihm in den ersten Wochen als Ministerpräsident erging, das lesen Sie hier.