Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag gegen 14.20 Uhr in der Bitzenstraße in Grünstadt sind den Beamten bei einem 28 Jahre alten Transporter-Fahrer Ausfallerscheinungen aufgefallen, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum schließen lassen. Ein Vortest reagierte positiv auf Amphetamin. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann veranlasst. Er wurde auch durchsucht, wobei zudem Amphetamin gefunden und sichergestellt werden konnte. Auf den 28-Jährigen kommen nun ein Ordnungswidrigkeiten- sowie ein Strafverfahren zu. Außerdem wird die Führerscheinstelle über diesen Verstoß in Kenntnis gesetzt.