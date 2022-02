Mit dem Abriss der Alten Malzfabrik verschwindet auch der dort stehende Mobilfunkmast der Telefónica Deutschland (O 2 ). Gegenwärtig sucht die Unternehmensberatung Rduch aus Köln für die Telekommunikationsfirma nach einem neuen Standort, der geeignet ist, auch den Sendestandard 5G abzudecken. Nachdem mehrere Alternativen verworfen werden mussten, unter anderem wegen nicht optimaler Tallage oder aufgrund ihrer Nähe zur Bebauung, steht aktuell eine gemeindeeigene Fläche zur Debatte. Sie liegt südlich der Bahnlinie, etwa 600 Meter östlich des Sportplatzes. „Von der Unteren Naturschutzbehörde liegt bereits eine Genehmigung vor“, sagte der Erste Beigeordnete Frank Kohnle (FWG) im Bauausschuss. In den örtlichen Gremien sei nun zu klären, ob die Kommune bereit sei, ihr Grundstück zu verpachten oder zu verkaufen. Thomas Dhonau (SPD) riet zur Vorsicht: „Der Platz ist zu nah am Neubaugebiet. Schießen wir uns damit nicht ein Eigentor?“ Außerdem sei es für 5G notwendig, alle 1000 Meter einen Mast zu setzen. „Ich möchte wissen, wo diese Masten überall geplant sind“, so Dhonau, der ebenso wie Robert Weiß (Kirchheimer Liste) für eine Mehrfachnutzung eines Standortes plädierte: „Ich hätte gern auch die anderen beiden Anbieter, Vodafone und Telekom, im Boot.“