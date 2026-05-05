In letzter Zeit gab es einige Personalwechsel in der Grünstadter Klinik. Jetzt geht der Chefarzt Frank Ehmann – zumindest fast. In welcher Funktion er erhalten bleibt.

Großes Verantwortungsbewusstsein und einen hohen Grad an Professionalität hat Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) dem Chefarzt der Chirurgie, Frank Ehmann, bescheinigt. Auch sei er von der schnellen Sorte: bei der Arbeit im OP und bei Fahrten mit dem Motorrad. Nun beendet er zudem noch schneller als andere die berufliche Laufbahn: Mit 63 Jahren geht der gebürtige Mannheimer in den Ruhestand. „Ich hatte schon vor rund anderthalb Jahren angekündigt, dass ich vorzeitig zurücktreten werde“, sagte Ehmann bei seiner feierlichen Verabschiedung im Weinstraßencenter.

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld Frank Ehmann für sein Engagement als Chefarzt der Chirurgie am Kreiskrankenhaus Grünstadt. Foto: Anja Benndorf

Dabei habe ihm sein Beruf immer großen Spaß gemacht, betonte er. Stetig habe er sich im Lauf der Zeit nicht nur fachlich, sondern auch menschlich weiterentwickeln können. „Meist bin ich sehr gern zur Arbeit gefahren und danach auch erfüllt wieder nach Haus“, berichtete der Unfall- und Viszeralchirurg, der von 2016 bis 2020 auch Ärztlicher Direktor war und das im April 2021 eröffnete Medizinische Versorgungszentrum Grünstadt-Leiningerland geleitet hat. Nach dem Studium in seiner Heimatstadt und in Heidelberg promovierte er 1989 und absolvierte die – inzwischen abgeschaffte – 18-monatige Etappe als Arzt im Praktikum (AiP) im St. Marienkrankenhaus Ludwigshafen. Von 1990 bis 1994 war Ehmann Assistenzarzt in der Unfallchirurgie der Mainzer Universitätsklinik. Nach acht Jahren im Städtischen Klinikum Ludwigshafen wechselte der zweifache Vater 2002 als Leitender Oberarzt zum Kreiskrankenhaus Grünstadt und trat 2010 die Nachfolge von Chefarzt Günter Herrmann an.

Oberärzte haben Ehmann gut unterstützt

Anfangs habe er mit Rainer Wolf und Michaela Heyer-Stuffer zwei Oberärzte an seiner Seite gehabt, zuletzt waren es sechs, erzählte er. Sie hätten ihn „weit über das normale Maß hinaus unterstützt, wobei der Umgang stets respektvoll war“, lobte er. Sie hätten neue Ideen beigetragen und Sachverhalte aus anderen Perspektiven betrachtet. Ehmann dankte ihnen und dem gesamten Team der Chirurgie, einschließlich Pflegekräften und Sekretärinnen, für ihren unermüdlichen, teils aufopferungsvollen Einsatz – ebenso seiner Gattin Barbara, die immer mit viel Verständnis alles mitgetragen habe. „Ich freue mich auf zusätzliche Zeit mit dir“, machte er ihr eine Liebeserklärung.

Ehmanns ältester Sohn Yannick blickte humorvoll aus seiner Sicht auf den Werdegang des Vaters. „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, (…) weil mein Papa ein Chirurg ist“, gab er ein von der Mutter umgetextetes Kinderlied wieder. Nach den harten 36-Stunden-Diensten, die sein Vater in Mainz abzuleisten hatte, sei der beim Spielen mit ihm und seinem kleinen Bruder mitunter eingeschlafen. Als sich sein Vater gegen ein ruhigeres Leben in einer Praxis entschied und stattdessen weiterhin operieren wollte, habe er begriffen, was eine Passion ist, sagte Ehmann junior, der auch Medizin studiert hat. „Beeindruckend ist, dass du jetzt gehst. Ich weiß, wie schwer dir dieser Schritt gefallen ist“, so der 36-Jährige, der zum neuen Lebensabschnitt frei nach Hermann Hesse meinte, dass jedem Anfang ein Zauber innewohne.

Großer Dank vom Bürgermeister

Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU), der zuvor die enorme Bedeutung des Grünstadter 184-Betten-Hauses für die Gesundheitsversorgung in der Region betont hat, dankte Frank Ehmann für seinen stetigen Einsatz zum Wohl der Menschen und wünschte ihm viel Freude in seiner neu gewonnenen Freiheit. Allerdings wird der Chirurg dem Kreiskrankenhaus noch für ein Jahr als Oberarzt erhalten bleiben, wie Ihlenfeld erklärte.

Martin Gassauer (neben seiner Frau Daniela) folgt Frank Ehmann als Chefarzt der Chirurgie am Kreiskrankenhaus Grünstadt. Foto: Anja Benndorf

Auf den Chefsessel der Abteilung mit jährlich rund 3000 Operationen folgt ihm Martin Gassauer. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie ist seit 2019 Leiter des Endoprothetikzentrums. Geboren wurde er im Dezember 1979 in Ludwigshafen. 2009 schloss er sein Studium der Humanmedizin an der Justus-Liebig-Universität Gießen ab. Anschließend war er Assistenzarzt in Ludwigshafen: bis April 2013 in der Chirurgie am Städtischen Klinikum, dann drei Jahre lang an der BG-Klinik, später war er dort am Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung Hauptoperateur. Der zweifache Vater ist auch Not- und Taucherarzt. „Mit 14 Jahren habe ich zum ersten Mal am OP-Tisch gestanden und meinem Onkel assistiert“, erinnerte sich Gassauer an seine ersten Einblicke in seinen Traumberuf. Diesen kann er nun bereits im achten Jahr an einem familiären Krankenhaus ausüben, dessen gutes Betriebsklima und hochmoderne Ausstattung er hervorhob. „Ich wünsche Ihnen stets eine ruhige Hand“, sagte Bürgermeister Scarmato. Verwaltungsdirektor Markus Kieser zeigte sich zuversichtlich: „Wir sind gut gerüstet für die Zukunft.“