Rund 80 Wattenheimer zwischen vier und 16 Jahren halten am Sonntag, 5. Februar, ab 14.11 Uhr in der örtlichen Festhalle ihre eigene Prunksitzung „Jugend in der Bütt“ ab. Die durch die Pandemie vorübergehend ausgebremste Veranstaltung hat Tradition.

„Premiere war 1988“, erinnert Karl-Ludwig Sonneck, Vorsitzender des Unterhaltungsvereins Wattenheim UVW. Es werde diesmal wieder eine bunte Mischung aus Musik und Tanz sowie drei Büttenreden geben. Den närrischen Nachwuchs für das Halten lustiger Ansprachen vor großem Publikum zu begeistern, sei nicht so einfach, erzählt Sonneck. Selbst verfassen müssten die Jungen und Mädchen die Büttenreden allerdings nicht: „Die stammen alle aus der Feder unseres Ehrenvorsitzenden Dieter Halling.“

Sonneck schreibt die Moderationstexte, die der Sitzungspräsident vorträgt. Der Elferrat zieht am Sonntag um 14.15 Uhr in die Gemeindefesthalle ein. 15 Minuten später steht die Krönungszeremonie für das Kinderprinzenpaar auf dem Plan: Aus Florian Walter (acht) wird Flori I. und aus Ayla Gündülü (neun) wird Ayla I. Ihnen zu Ehren fegen die Minigarde aus Hertlingshausen und die ATSV-Tanzgruppe übers Parkett. Später treten weitere Tanzformationen auf und kurz vor dem Finale gibt es eine Mini-Playback-Show.