Sigfried Doll ist sauer: Denn es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass der Chef der Grünstadter Polizei mit Menschen zu tun hat, die Nägel oder Schrauben auf die Straße legen und der Dinge harren, die dann kommen. Doll findet: „Das ist eine Sauerei.“

Schon in der vergangenen Woche haben Polizisten 200 Schrauben und Nägel auf der Weinstraße in Asselheim aufgesammelt. Vier Tage später war es wieder soweit: Am Sonntagmittag meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und berichtete, dass an der Ampel-Kreuzung der Weinstraße in Asselheim eine Handvoll fünf Zentimeter langer Schrauben auf der Fahrbahn liege. Nach dem zweiten Vorfall binnen weniger Tage ist für Doll klar: „Das hat keiner verloren, das wurde absichtlich hingeworfen.“ Immerhin: Der Zeuge fegte die Schrauben am Sonntag kurzerhand selbst von der Fahrbahn und verhinderte damit Schäden.

Doll ärgert sich auch deswegen so über die Schrauben und Nägel auf der Straße, weil er sich die Folgen solcher Taten vorstellt: „Was ist denn, wenn jemand eine Schraube im Reifen hat und plötzlich auf der Autobahn einen Druckverlust hat? Die Leute bedenken gar nicht, was sie da anrichten.“ Nicht nur Unbeteiligte, auch die Fahrzeuge von Helfern (Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei) könnten durch solche Nägel-Attacken getroffen werden. Wer die Nägel und Schrauben auf der Straße verteilt hat, weiß die Polizei nicht. Sie hofft aber, dass jemand etwas beobachtet hat und sich nun meldet. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Dabei handelt es sich um eine Straftat, die mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe geahndet wird.

Beschwerden über zu schnelles Fahren

Doll berichtet, dass es in jüngster Zeit Beschwerden darüber gegeben habe, dass in Asselheim in der Weinstraße zu schnell gefahren werde. „Es wird dort auch vermehrt kontrolliert.“ Die Zunahme des Verkehrs in der Weinstraße sei durchaus gewollt, sagt Doll mit Blick auf die Bauarbeiten in der Obersülzer Straße und die Abbiege-Situation am Depot: „Der Verkehr auf der Weinstraße nimmt zu, um die Stadt zu entlasten.“ Die Leute seien angehalten, die Umleitungsstrecke zu nutzen.

Schon im April sind auf einer Strecke von 200 Metern in Höhe des Sieghofs Nägel und Dornenäste verteilt worden. Es habe zwar einen Verdacht gegeben, sagt Doll: „Aber das konnten wir nicht nachweisen.“ Einen Zusammenhang mit den neuen Fällen schließt er aus. Damals war die Straße zwischen Asselheim und Grünstadt wegen Bauarbeiten gesperrt, einige Autofahrer nutzten den Ebertsheimer Weg als Abkürzung.