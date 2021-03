Ein 63-Jähriger hat am Sonntagmorgen um 1.50 Uhr bei der Polizei einen im Gesicht blutverschmierten 25-Jährigen gemeldet. Dieser habe sich unberechtigt Zugang zu einem Anwesen im Kreuzweg in Carlsberg verschafft. Zuvor hätte der junge Mann Sturm geklingelt und eine Abschlusstür gewaltsam geöffnet. Der Eindringling verhalte sich aggressiv gegenüber Anwohnern und er verlasse das Anwesen trotz Aufforderung nicht. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der 25-Jährige, der sich Mister X nennt, psychisch auffällig. Laut Polizei hatte er eine blutende Wunde im Gesicht und Kratzer an den Armen. Woher die Verletzung stammte, konnte nicht geklärt werden. Da sich der junge Mann nicht beruhigen ließ, musste er in die Psychiatrie eingeliefert werden. Beim Verbringen dorthin spuckte er unentwegt, weshalb ihm eine Spuckschutzhaube übergezogen wurde. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp zwei Promille.