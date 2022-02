Die Damen 50 des PTC Grünstadt sind Winter-Pfalzmeister. Nach den Damen 40 und den Herren tüteten auch sie mit einem 4:2-Sieg gegen den TC RW Neustadt die Meisterschaft in der höchsten Winterspielklasse ein.

Gegen die Mannschaft von der Weinstraße hätte dem PTC aufgrund der bisherigen Siege im Saisonverlauf bereits ein Unentschieden zum Titel gereicht. Zunächst siegte Punktegarant und Mannschaftskapitänin Cathrine Mattinger gegen Susanne Winkler glatt mit 6:2 und 6:2. Sabine Becksmann gab nur ein Spiel mehr ab und bezwang Alexandra Stauder 6:3 und 6:2.

Die stark aufspielende Ute Eichner an Position drei kannte gegen Andrea Rauch im ersten Satz keine Gnade und siegte in knapp 30 Minuten mit 6:1, bevor sie etwas den Faden verlor und im zweiten Satz 0:3 ins Hintertreffen geriet. Als sie sich gerade wieder fing und zwei schöne Punkte in Folge machte, musste ihre Gegnerin verletzungsbedingt aufgeben. Damit war den PTC Damen das Unentschieden gegen Neustadt und somit die Pfalzmeisterschaft schon sicher.

Dabei war das Topspiel des Abends noch gar nicht absolviert: Das bestritten PTC-Sportwartin Sabine Clemenz und Anja Amling. Sie ist die Mutter von Hannah Amling, die für den BASF TC Ludwigshafen in der Bundesliga aufschlägt. Den ersten Satz entschied die Neustadterin mit 6:4 für sich. Mit einer spielerisch starken Vorstellung und einem 6:1-Erfolg im zweiten Satz erzwang Clemenz den Champions-Tiebreak. Beide Spielerinnen hatten Matchbälle, am Ende behielt die Neustadterin knapp mit 13:11 die Oberhand.

Da das zweite Neustadter Doppel nicht antrat, waren die Damen 50 trotz Clemenz’ Niederlage der sichere Sieger der Partie. So fiel die ebenfalls knappe Drei-Satz-Niederlage von Clemenz und Mattinger im Doppel nicht ins Gewicht.