Den Termin für die Wahl des neuen Beirats für Migration und Integration hat der Eisenberger Stadtrat auf den 10. November fest. Laut Gemeindeordnung ist so ein Beirat in Gemeinden einzurichten, in denen mehr als 1000 ausländische Einwohner ihre Hauptwohnung haben. In Eisenberg waren es Mitte des vergangenen Jahres 1856 Personen. Gewählt werden die Mitglieder für fünf Jahre. Wahlberechtigt sind ausländische Einwohner, Spätaussiedler, Eingebürgerte und Kinder dieser Wahlberechtigten, wenn sie am Wahltag mindestens 16 sind. Gewählt werden können alle Einwohner ab einem Alter von 16 Jahren.