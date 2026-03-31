Seit zig Jahren begleitet die Kreisverwaltung Schülerinnen und Schüler mit dem Donnersberger Umweltdiplom auf ihrer Entdeckungsreise rund um Natur-, Umwelt- und Klimaschutz. Ziel ist es, den Kindern Umweltthemen aktiv, spielerisch und mit direktem Bezug zur eigenen Lebenswelt beizubringen. Das Bildungsangebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der vierten Klasse. Mit vielen unterschiedlichen Kooperationspartnern hat die Abteilung Bauen und Umwelt der Kreisverwaltung wieder ein lehrreiches und vielfältiges Programm zusammengestellt. Die Veranstaltungen werden von April bis Ende Oktober 2026 angeboten. Zum Jahresende werden an Schülerinnen und Schüler, die mindestens vier Veranstaltungen besucht haben, „Diplome“ ausgestellt.

Die diesjährige Broschüre „Donnersberger Umweltdiplom“ wurde seit vergangener Woche in den Grundschulen und weiterführenden Schulen im Kreis verteilt. Viert- bis Sechstklässler erhalten sie vom Klassenlehrer. Interessenten ab der siebten Klasse können sich ein Exemplar der Broschüre im Schulsekretariat abholen.

Die Anmeldung zu bis zu sechs Veranstaltungen ist im Netz möglich unter www.umweltdiplom.donnersberg.de. Zusätzlich können Anmeldungen per Post oder Mail eingereicht werden.

Ansprechpartnerin im Kreishaus ist Sabrina Koppelt von der Abfallwirtschaft, die unter der Rufnummer 06352 710472 oder auch per Mail an umweltdiplom@donnersberg.de erreichbar ist.