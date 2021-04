Was passiert, wenn (3): Abseits oder kein Abseits? Tor oder kein Tor? Kaum eine andere Sportart bietet soviel Diskussionsbedarf wie Fußball. Landesligaschiedsrichter Sebastian Hilsberg beleuchtet nicht alltägliche Spielsituationen. In Folge drei geht es um die Doppelbestrafung.

Um das Regelwerk rund um die Doppelbestrafung zu verstehen, muss erstmal die Notbremse genauer betrachtet werden. „Für uns Schiedsrichter gibt es vier Kriterien, die eine Notbremse definieren: Die Distanz zwischen dem Vergehen und dem Tor, die Richtung des Spiels, die Wahrscheinlichkeit in Ballbesitz zu bleiben oder zu kommen, und die Position und Anzahl der Verteidiger“, erklärt Hilsberg. Dies sei in Regel 12 „Fouls und unsportliches Betragen“ des Regelwerks festgelegt. Bei der Distanz achtet der Schiedsrichter darauf, wie nah das Foul am Tor war. „Umso näher das Foulspiel am Tor stattfindet, umso eher könnte eine Notbremse vorliegen“, sagt Hilsberg. Bei der Richtung des Spiels beobachtet der Schiedsrichter, ob der Spieler sich zum Tor hin oder eher zur Seite weg bewegt. „Eine Notbremse liegt nur dann vor, wenn alle vier Kriterien erfüllt sind“, erklärt Hilsberg. Das ist ohne Videobeweis im Amateurfußball manchmal gar nicht so leicht: „Binnen Bruchteilen von Sekunden muss der Schiedsrichter die Situation im Moment des Foulspiels im Kopf fotografieren und eine richtige Entscheidung treffen“, sagt Hilsberg. Eine klassische Situation für eine Notbremse wäre somit, wenn ein Stürmer mit dem Ball am Fuß in den Strafraum eindringt und nur noch den Torwart überwinden muss.

Doppelbestrafung gibt es nicht immer

Ein Verteidiger ihn in dem Moment aber zentral vor dem Tor festhält und somit seinen Schuss verhindert. „Der Schiedsrichter würde hier einen Strafstoß und einen Feldverweis gegen den Verteidiger verhängen, weil durch das gegnerorientierte Halten eine klare Torchance verhindert wurde“, so Hilsberg. „Hier gibt es auch bei einer Elfmeter-Entscheidung keine Reduzierung der persönlichen Strafe.“ Anders sieht die Situation aus, wenn der Verteidiger beim Versuch den Ball zu spielen, den Angreifer am Fuß trifft und ihn somit an der klaren Torchance hindert. „Es handelt sich hierbei, um ein ballorientiertes und fußballspezifisches Vergehen. Der Verteidiger hat versucht den Ball zu spielen, deshalb wird die Gelbe Karte und nicht die Rote gezeigt“, sagt Hilsberg. Somit gibt es in diesem Beispiel tatsächlich keine Doppelbestrafung mehr.

Ähnliches gilt, wenn sich der Torwart im Eins-gegen-Eins-Duell dem Angreifer innerhalb des Strafraumes mit einem Hechtsprung entgegenwirft und diesen mit seinen Händen am Fuß trifft. Neben dem fälligen Elfmeter gibt es nur eine Gelbe Karte, da der Torwart im Gegensatz zu den anderen Spielern den Ball auch mit der Hand spielen darf. Das Vergehen ist damit ballorientiert und fußballspezifisch. „Dieses torwarttypische Foulspiel ist nicht mit einem gegnerorientierten Halten vergleichbar und analog zum ballorientierten Fußvergehen lediglich mit einer Verwarnung zu sanktionieren“, führt Sebastian Hilsberg weiter aus.

Vergehen ist nicht gleich Vergehen

„Verhindert ein Spieler dagegen außerhalb des Strafraumes eine klare Torchance gibt es immer einen Feldverweis sowie einen direkten Freistoß am Ort des Vergehens. Hier gibt es keine Unterscheidung zwischen einem ballorientierten Fußvergehen und einem gegnerorientierten Foulspiel“, sagt Hilsberg. Heißt für den Mythos Doppelbestrafung: Es gibt sie im Strafraum nur dann nicht, wenn das Vergehen ballorientiert und fußballspezifisch ist.