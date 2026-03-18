Das Medizinische Versorgungszentrum Grünstadt-Leiningerland wird gut frequentiert. So gut, dass der erste von drei Standorten einen Anbau braucht. Was demnächst besser geht.

Den ambulanten mit dem stationären Bereich zu verknüpfen und Behandlungen aus einer Hand anzubieten: Mit dieser Idee wurde vor fünf Jahren das Medizinische Versorgungszentrum Grünstadt-Leiningerland (MVZGL) gegründet – und es wird von der Bevölkerung zunehmend angenommen. Die Einrichtung umfasst inzwischen an drei Niederlassungen neun Fachärzte aus der Allgemein-, der Viszeral- und der Unfallchirurgie sowie aus der Orthopädie, der Gynäkologie und der Geburtshilfe.

Die erste Niederlassung, die am 1. April 2021 auf dem Gelände des Kreiskrankenhauses Grünstadt im Westring eröffnet wurde, stößt schon länger an ihre Kapazitätsgrenzen. Der Warteraum ist deswegen schon vorübergehend mit einem Container vergrößert worden. Nicht optimal ist zudem, dass es in dieser Praxis nur zwei Behandlungszimmer gibt. Verwaltungsdirektor Markus Kieser erklärt, worin das Problem liegt: „Wenn sich ein Patient nach der Untersuchung und Behandlung wieder ankleidet, muss der Arzt warten, bevor er einen weiteren Erkrankten hereinbitten kann. In einem dritten Raum könnte er derweil schon den nächsten Patienten begrüßen.“

Erweiterung um 50 Quadratmeter

Insofern hat sich die Leitung des Krankenhauses entschieden, in eine Erweiterung des Gebäudes um insgesamt rund 50 Quadratmeter zu investieren. Nach den Plänen der Architektin Jennifer Bessai aus Kindenheim wird aus einem Lager für Haustechnik ein Behandlungszimmer.

Der dritte Behandlungsraum wird gebaut. Foto: Anja Benndorf

Damit ausreichend Tageslicht hineinfällt, wird in der nordwestlichen Wand, wo bislang nur eine schmale Öffnung war, ein zwei Meter breites Fenster eingesetzt. Aus viel Holz und Glas entsteht vor der südöstlichen Fassade vis-à-vis dem Verwaltungsgebäude der Klinik ein schmaler Flur. Über diesen gelangt man in den neuen Behandlungsraum und in einen kleinen zusätzlichen Wartebereich.

Ein langer Flur entsteht. Foto: Anja Benndorf

Da der Zugang aus Richtung Südwesten nicht ganz barrierefrei gewährleistet werden kann, gibt es eine zweite Außentür auf der gegenüberliegenden Seite. Diese ist für Rollstuhlfahrer geeignet und gleichzeitig Notausgang. „Wir hoffen dadurch, die hohe Nachfrage besser bedienen zu können“, sagt Kieser zu dem Projekt, das Mitte November in Angriff genommen wurde. Derweil ist der Anbau schon recht weit fortgeschritten. Nachdem die neue Glasfront einen Sichtschutz aus Lamellen erhalten hat, ist mit dem Innenausbau angefangen worden: der Installation von Elektrik und Lüftungsanlage sowie dem Verlegen der Böden.

Die Fassade wird etwas vorgerückt. Foto: Anja Benndorf

Da es kaum lärmintensive Arbeiten gibt, kann die Erweiterung des MVZGL bei laufendem Betrieb stattfinden, wie Kieser sagt. Mit dem Baufortschritt zeigt er sich zufrieden. Bis Ende April soll alles fertig sein. „Und wir bleiben im gesteckten Kostenrahmen“, berichtet er erfreut. Kalkuliert sind rund 200.000 Euro.