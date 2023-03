Weil Denkmalschützer davon ausgehen, dass auf dem Musikschulgelände Gegenstände aus dem späten Mittelalter oder der frühen Neuzeit im Boden liegen könnten, muss die Stadt eine „archäologische Sondage“ vornehmen lassen, Kosten: mindestens 70.000 Euro. Das ganze Gelände muss untersucht werden, nachdem die Schule abgerissen worden ist. Bislang wusste die Stadtverwaltung nicht, dass auf dem Areal historische Funde zu erwarten sein könnten – das haben Denkmalschützer jetzt erst bei Probegrabungen herausgefunden. Die Musikschule wird voraussichtlich im Sommer in den Leininger Oberhof umziehen. Das in die Jahre gekommene Schulgebäude in der Schlachthofstraße soll danach abgerissen werden. Die Stadt wünscht sich, dass auf dem 2552 Quadratmeter großen Gelände ein Haus entsteht, das bestimmten Kriterien entspricht: Die Hälfte der Wohnfläche muss Menschen zur Verfügung stehen, deren Einkommen eine gewisse Grenze nicht übersteigt. Das Grundstück bleibt im Eigentum der Stadt, es soll über einen Erbpacht-Vertrag an den Bauherrn verpachtet werden. Die Stadt hat sich vor zwei Jahren in einem aufwendigen Verfahren auf die Suche nach einem Bauherrn gemacht. Nur: Die Firma, die den Zuschlag bekommen hatte, ist mittlerweile aus dem Spiel. Weil die Zusammenarbeit nicht geklappt hat, hat die Stadt die Notbremse gezogen. Die nächstplatzierte Firma ist jetzt wieder im Rennen: Die Firma Harsch Bau GmbH aus dem badischen Bretten will ein Gebäude mit 31 Wohneinheiten errichten, darunter 16 geförderte. Der Stadtrat wird nun Ende März entscheiden müssen, ob die Firma, die immer noch Interesse an Grünstadt hat, bauen darf. Es sieht gut aus. Denn: „Die Firma Harsch Bau war schon damals unser Top-Favorit“, bekannte Mimmo Scarmato (CDU) jetzt im Ausschuss. Er war Mitglied der Fachjury, die vor zwei Jahren die Entscheidung traf, mit wem die Stadt bauen will. Die andere Firma hatte allerdings eine höhere Erbpacht geboten und hatte damit einen Punkt Vorsprung. „Wir haben damals nicht aus Überzeugung zugestimmt“, bekannte auch Johannes Adam (FWG). Vielmehr sei es darum gegangen, nicht in Regress genommen zu werden.