Der Tag der offenen Tür an der Musikschule Leiningerland, der für 29. August geplant war, ist ausgefallen. Aber die Pandemie beflügelt die Kreativität. So wird es am morgigen Samstag eine Ersatzveranstaltung in der Grünstadter Fußgängerzone geben. Dabei wird einiges ein bisschen anders sein.

So ist es beispielsweise nicht – wie sonst beim Tag der offenen Tür – möglich, dass Interessierte mal ein Instrument in die Hand nehmen und ausprobieren. Stattdessen