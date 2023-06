Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pandemie hat die Digitalisierung vorangetrieben, auch bei der Musikschule Leiningerland in Grünstadt. Dort will man die zwangsläufig entdeckten Möglichkeiten, die das Internet bietet, in Zukunft weiternutzen. Kürzlich ist ein Film für eine neue Online-Reihe produziert worden.

Zwei Smartphones, ein Tablet und eine professionelle Kamera sind auf die Jugendband Allrounders im großen Saal der Musikschule Leiningerland in Grünstadt gerichtet. Gesangslehrer Volker