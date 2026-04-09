Üblicherweise veranstaltet die Musikschule Leiningerland im Sommer ihr Parkfest. Das wird dieses Jahr nicht der Fall sein, wie Schulleiter Richard Martin mitteilt. Aufgrund des Stadtjubiläums 1150 Jahre Grünstadt 2025 – laut Martin „ein Mammutprojekt“ – habe die Leitung entschieden, das Parkfest dieses Mal auszusetzen. Für das Stadtjubiläum hatte die Musikschule unter anderem eine Aufführung mit 100 Beteiligten zum Stadtgründer Grindeo auf die Beine gestellt. Das Kollegium sei massiv eingespannt gewesen und wegen des Altersdurchschnitts „55 plus“ sei nun ein „Erholungsjahr“ nötig, auch im Hinblick auf das, was kommt. Denn die Musikschule feiert ab Oktober über mehrere Monate hinweg ihr 50-jähriges Bestehen. Dafür sind mehrere Veranstaltungen geplant, darunter wieder ein Sommerfest als Pendant zum Parkfest, allerdings vor der Martinskirche, weil dort mehr Schattenplätze vorhanden sind, erläutert der Schulleiter.