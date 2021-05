Nach den Sommerferien starten an der Musikschule Leiningerland wieder neue Kurse in Elementarerziehung – wenn es die Corona-Situation zulässt. Teilnehmen können bereits sieben Monate alte Babys.

Für Mütter und Väter, denen es wichtig ist, von Anfang an Musik in den Alltag ihrer Kinder einzubeziehen, gibt es einen Eltern-Kind-Kurs. Schon mit sieben Monaten können die Kleinen in der Musikschule mit einer begleitenden Bezugsperson Kinderlieder, Finger-, Bewegungs- und Instrumentalspiele gestalten und miterleben. Der Kurs läuft über ein Jahr. Im direkten Anschluss runden weiterführende Angebote die Förderung der musikalischen Sensibilisierung und der frühkindlichen Gesamtentwicklung ab.

Musik in Bewegung umsetzen

Für Kinder nach dem vierten Geburtstag gibt es die Musikalische Früherziehung: Gruppenunterricht mit breitgefächerten musikalischen Inhalten in Form eines einjährigen Grundkurses – hier dürfen Vorschulkinder Musik erleben und in Bewegung umsetzen: singen, sprechen, Geschichten zum Klingen bringen, hören sowie malen und basteln. Außerdem lernen sie, mit Orff-Instrumenten umzugehen. Im darauffolgenden Aufbaukurs vertiefen die Kinder ihre Fertigkeiten, es kommt Neues hinzu und sie machen spielerisch Bekanntschaft mit traditionellen Instrumenten.

Zur Information bietet die Musikschule Online-Infoabende an. Zur Musikalischen Früherziehung am Montag, 7. Juni, 19.30 Uhr; zum Eltern-Kind-Kurs am Dienstag, 8. Juni, 19.30 Uhr. Anmeldung unter musikschule-leiningerland@web.de. Per E-Mail wird dann der Zugangslink zugesandt. Für weitere Fragen steht die stellvertretende Schulleiterin Monika Macziol, Telefon 0162/5614533, zur Verfügung. Infos auch: www.musikschule-leiningerland.de.