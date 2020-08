Der Tag der offenen Tür an der Musikschule Leiningerland entfällt in diesem Jahr. Das teilte Schulleiter Richard Martin unter Hinweis auf die Hygieneregeln aufgrund der Corona-Pandemie mit. „Wir wollen aber eine kleine Ersatzveranstaltung am Samstag, 12. September, bieten“, kündigt er Straßenmusik zwischen 11 und 13 Uhr auf dem Schillerplatz an. Geplant sei dort möglichst alle Instrumente, die an der Einrichtung unterrichtet werden, sowie Gesang vorzustellen. „Schüler werden solo oder in kleinen Gruppen die Angebote präsentieren“, so Martin. So erleben Interessierte wenigstens kleine Livedarbietungen, „auch wenn die Instrumente leider nicht ausprobiert werden können“. Die Musikschule erarbeitet gegenwärtig zusätzlich einen digitalen Tag der offenen Tür, der rechtzeitig vor dem im November beginnenden neuen Schuljahr im Internet zur Verfügung stehen solle.